有望常態販售？　DFSK 於印尼釋出更多 Gelora E 純電動露營車資訊

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Gelora E 露營車的概念最早於 GIIAS 2022 (印尼國際車展) 發表，當時以 Gelora 廂型車為基礎進行改裝，外觀採用上半部白色搭配下半部黃色的雙色塗裝，足踏黃色烤漆輪圈蓋，車頂加裝行李架與帳棚，車側也配置側邊帳棚與掛梯，車尾搭載自尾門延伸的帳棚，車內則安裝摺疊床、廚具與電視等設備，後排座椅採用對向設計。
如今在官方社群中釋出樣貌更為精緻的 Gelora E 露營車圖片，延續雙色車身烤漆設定，強調其車寬 1,680mm 可對應狹窄的巷弄與露營區道路，而平整的車頂可安裝置物籃、帳蓬與照明燈等配件。
動力配置方面，Gelora E 採用最大輸出 30kW (約 40.23hp) 的永磁同步電動馬達驅動後輪，搭配容量 42kWh 的三元鋰電池模組之下，具備約 300 公里的 NEDC 最高續航里程，DC 快速與 AC 標準充電插座分別設於右側 (GB/T) 與車頭廠徽 (Mennekes)。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前正販售包含金穩發 S2.5t 及大穩發 S2.5t 兩款小貨車在內的商用車，而本文介紹的廂型車則尚未導入，關於該廠引進新車的消息，本站將持續追蹤。