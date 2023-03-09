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最快今年 11 月起開始導入　BMW iDrive 9 人機介面曝光

7Car 小七車觀點

BMW 日前發表全新 iDrive 9 (BMW Operating System 9) 及 iDrive 8.5 人機介面的最新資訊，預告將自今年 11 月起陸續搭載於新車當中。

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在新世代 BMW 車款中可見到的曲面式觸控螢幕系統中，除了換上最新世代的 iDrive 8 (BMW Operating System 8) 之外，也大幅減少車內的實體操作按鈕與介面，使車主或乘客必須進入觸控螢幕系統中，或透過語音指令的方式，才能操作許多功能，帶來的使用體驗與反應褒貶不一，其中一個原因是部分功能無法像過去一般迅速操作。



因此在最新的 iDrive 9 / 8.5 當中，BMW 將選單結構參考了電子用品的概念，重新配置系統的待機頁面 (Home Screen)，以零層次 (zero-layer) 概念將多數功能都改為無需進入過多選單即可取用，搭配 QuickSelect 來立刻操作車輛設定、聯絡人、娛樂系統等，選擇某項功能後，系統還會保留迅速返回 Home Screen 的快捷按鈕，讓操作過程更簡便。

BMW 預計自今年 11 月起先於 2 Series Active Tourer 及 X1 車系上率先更新至 BMW Operating System 9，而 iX、i4、X5、X6、X7 及 XM 則自 7 月起更新為 BMW Operating System 8.5。

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