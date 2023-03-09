第三代 Land Rover Range Rover Sport 將於 3/28 國內發表

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全新第三代 Range Rover Sport 於 2022 年 5 月在海外發表，外觀融入品牌近年來強調的簡潔設計哲學，相較上一代變得簡潔俐落，圓潤的外型下藏著許多肌理線條，並整合了隱藏式水箱護罩、平整化玻璃與隱藏式車門把手等，使得風阻係數僅有 0.29。燈具設計變化相當大，細節上以黑色飾件強化運動感，車尾也以 LED 燈條貫穿其中，並下移牌照位置，營造出較為動感的跑格。
內裝部分，同樣延續家族獨有的奢華感，並使用溫莎皮革包覆，導航、媒體及車輛設置等皆可使用中控台上的 13.1 吋懸浮式曲面觸控螢幕操作，前排配有 22 向電動調整、通風/加熱功能，車室內的負離子車艙空氣淨化系統及 Meridian 音響系統提供更優質的駕駛氛圍。
動力部分，消費者可選擇六缸 Ingenium 汽、柴油引擎搭配 48V 輕油電系統，前者擁有 400PS/550Nm 最大動力輸出，後者為 300PS/650Nm。越野表現方面，標準配置 Adaptive Dynamic 主動動態反應系統、雙閥式單筒氣壓避震、Terrain Response 2 進階全地形反應系統等，另外亦可選配全新的進階 ATPC 全地形行進控制系統，保有 Land Rover 強調的優秀越野能力。300PS/650Nm
Range Rover Sport 車系最早於 2004 年時基於代號 L319 的 Discovery 車系底盤衍生而來，成為 Range Rover 家族的第二個產品線，第二代 Range Rover Sport 於 2013 年發表，換上 Jaguar Land Rover 集團的 D7u 鋁合金平台，販售將近 9 年的時光，如今第三代如期登入臺灣 LSUV 市場，相信將能持續吸引眾多追求奢華越野的消費者。