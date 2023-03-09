你終究都得Roadster的，該如何看待Mazda MX-5這輛車？

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正因Mazda MX-5，如此自問自答顯然更加迷惘。事實上，要不是MX-5引進台灣，這年頭凡夫俗子如我輩者大概也別妄想任何Roadster了，起碼138萬元起的售價「正常人」容易一親芳澤得多，其他的，隨便也得花你三、四百甚至上千萬，若然如此，也再無需掙扎直接躺平便罷。
所以夜深人靜才會如此發想：為何至今未能擁有一輛屬於自己的Roadster？畢竟說到敞篷車，其實也已陸續擁有過Saab 900 Convertible與Mini Cooper Cabrio，至於所謂實用性，目前身邊的純種跑車亦好不了多少，回頭想想，敞篷與跑車該合而為一Roadster豈不更好？於是我再借Mazda MX-5，試圖從擁有者角度出發，好好感受一下Roadster究竟有什麼美妙...
才說手上還有一輛Mini Cooper Cabrio，對於敞篷車，倒也一直玩得愛不釋手，許多人不懂這種上空玩意究竟好在哪，只直覺不過多此一舉，其實光是想想可以一車兩用的機能性就已值回票價，上下班就是交通工具，好天氣卻能搖身一變幻化徜徉山明水秀的玩樂載具，不也算得上另一種跨界態度？而若把Cabrio / Cabriolet / Convertible這種雙排四座敞篷車視為掀背/房跑車與敞篷車的跨界版本，那麼如MX-5這樣的Roadster更可視為純種跑車與敞篷車的混搭車型，如此一來兩者差異顯而易見，前者更重乘坐空間與實用機能，後者則專注駕駛樂趣及運動特質。
少少可惜的一點，這陣子北台灣陰雨不斷，儘管對於檢視一輛車的動態表現影響不致過大，甚至濕地還能放大車輛個性，但照片卻因而難以拍攝美好，不過其他部分，則在幾天的相處下完整獲得釋放，若拿來與熟悉的Mini Cooper Cabrio比較，首先MX-5顯然重心更低得多，配重也更均衡接近完美，一丟入彎裡就會明瞭輕車身與重心放在甜蜜點的重要，那是會讓人越想開快的撩撥，連同每次後輪微微的向外帶，這輛Roadster每個彎都想讓你更盡興且放肆，對比驅動輪在前且重心較高的敞篷Mini，雖然操控也算資優生等級，但整體架構就是不在同一檔次，過彎表現當然有其落差，玩樂的興味更瞠乎其後。
不過也因更加緊緻的設定，坐在MX-5特別低的車艙裡，那種戰鬥感無需碳纖維飾板或火紅色皮面之類的塗脂抹粉便已滿溢，反過來說，就是包得你快沒有伸懶腰空間，另外像是包包或行李，也因座椅後方空間狹小只能放置後行李廂，相對之下Cabrio就算行李廂更小，多出的後座也不好坐，但置物機能顯然還是好上許多，用起來更貼近日常需求。
與此同時，由於目前MX-5軟頂車型僅有手排變速系統單一配置，因此也難得順便奉上久違的手排生活體驗，說起這部分真有趣，鄉民甚至媒體對於如此傳動模式總有過度遐想，其實不過自動化程度差異而已，有人喜歡自由選擇的權力與權利，更多人偏愛方便輕鬆的駕馭，只是MX-5手排還設計得真巧妙，全然一派跑車設定，稍重腳的離合器配上不算高的接合點，對比近期試過的歐系手排車，顯得完全操控導向，再度吻合適才攸關「戰鬥感」的描述，但人生豈可能一路順風？正當醉心於MX-5堪比高價跑車的駕馭氛圍時，某夜回家卻恰遭遇時速反覆在0~5km/h徘徊的封閉道路施工狀況，歷經足足半小時的離合器半含與踩放動作後，荒廢已久的左腿幾乎半殘，看來就算鎮日以車當腳，腿肌還是得練好。
於是乎，我終於知道夠格入主Roadster的所有條件，極致樂趣，需要的就是便利性做妥協，人生本來就是一個不斷取捨的歷程，否則豈不太過無聊？
至於看倌如你能否也同樣醉心Roadster所賦予的一切，我不會通靈，當然不可能知道，但真心建議起碼該試試如此與眾不同的移動方式，至少絕不無聊！