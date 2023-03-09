以時尚為靈感　DS Automobiles 推出 Esprit De Voyage Collection

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外觀方面，兩種車型皆以 Rivoli 等級作為基礎，其水箱護罩、窗框、後視鏡外蓋等部位以燻黑作為處理，提供 Lacquered Grey、Platinum Grey、Crystal Pearl、Perla Nera Black、Pearl White、Velvet Red 等共六種烤漆選擇，並配上黑色 Two-tone 車頂，最後配上 19 吋的專屬設計鋁圈，散發出與普通版本不同的神秘時尚氛圍。
內裝方面採用全新且更明亮的顏色組合，包括粒面皮革座椅和 Granite Grey 花崗岩灰鋪陳以及 Nappa 皮革包覆的儀表板，地墊邊緣以灰色呈現，門檻上更貼有 Esprit de Voyage 字樣金屬銘牌以驗明正身。
DS 原先為 Citroën 於 1955 年發表的旗艦車型，以流線四門車身曲線及液壓系統 (Hydropneumatic system) 而聞名全球，在 PSA 集團於 2009 年時決定重新建立定位高於 Citroën 的子品牌之時，自然而然地沿用“Déesse”的縮寫，意為“女神”的名號來隱含其品牌超現代化的設計與高科技的運用，來持續鞏固Citroën 在汽車創新方面的品牌形象，並在 2014 年終於正式獨立出來，成為PSA旗下 Citroën 另一個分支高級化品牌。國內市場方面，總代理寶嘉聯合先後也有導入過 DS 3 和 DS 5 兩種車款，但因銷售表現逐年並未起色，目前已停止引進 DS 品牌。