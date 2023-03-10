降低製造成本 30% Nissan 宣布推出全新多合一電動動力總成

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Nissan 推出全新開發的 X-in-1 純電動力總成技術為了提高 EV 以及 e-POWER 車型在市場當中的競爭力，Nissan 近日宣布已經成功開發全新的多合一技術（X-in-1），並劃分為兩種型式，分別是三合一（3-in-1）以及五合一（5-in-1）。其中三合一純電動力技術，將電動馬達、逆變器和減速器進行模組化設計，未來將應用在純電動車款上。另外 e-POWER車型也將改採用五合一（5-in-1）技術，整合電動馬達、逆變器、減速器，以及發電機和增速機，讓純電車和e-POWER技術的核心組件可以共享同一條生產線。
3-in-1 將用於全新的 EV 車款上根據官方公布的資訊指出，多合一（X-in-1） 技術將具有以下優勢，由於核心零件的採用共享和模組化設計，預計將提高生產效率，相比 2019 年，Nissan 官方預期 2026年後車輛的動力系統開發成本可降低約 30%，讓 e-POWER 車型的製造成本與現行燃油車型相當。而核心零件的體積減小、重量減輕，亦可提高車輛的駕駛性能，並降低噪音和震動。另外全新的電動馬達也預計降低 1% 稀土金屬使用量。
未來的 e-POWER 車型將改採 5-in-1 技術。Nissan 於 2021 年首度公開 Nissan Ambition 2030 電動化願景。不過隨著環境的快速變化，近日 Nissan 再次更新的計畫目標，預計在 2030 年前將推出 19 款純電動車以及 27 款混合動力車型（原定目標分別為 15 款和 23 款）。而到 2030 年，旗下包含 Nissan和 Infiniti品牌在內的新能源車銷售佔比將從原有的 50% 提升到 55% 以上。