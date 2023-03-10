BYD 推全新個性化「F 品牌」 首款越野休旅曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
比亞迪 BYD 旗下全新「F 品牌」首款新車正式曝光。根據 BYD 公布的照片當中可以觀察出 F 品牌首款越野 SUV 其外型設計相當硬朗，整體輪廓相當的方正，結合飽滿的輪拱設計，越野車的氣勢油然而生。據了解，這部新車的車長接近 5m，軸距將超過2.8m的水準，相信車內的空間應用將會有不俗的表現。另外，底盤則採用非承載式設計，車身擁有較高的離地高度，同時可以看到前後保桿加入可對應攀爬路面的造型，搭配前後電子差速鎖，確保其擁有水準之上的越野能力。另外值得一提的是，這次官方的預告圖當中還在新車旁邊擺出 Mercedes-Benz G-Class，可以見得對這款新車極具信心。
動力上預期搭載 BYD 全新開發的混合動力系統，將結合 DM-i 與 DM-p 的混合動力技術，綜效續航里程將可達到 1,200 公里，最大輸出超過 500kW，比起鎖定的主要對手 Mercedes-Benz 的 AMG G63 車型還要優異。
比亞迪 (BYD) 「F 品牌」將主打多樣以及獨特性，吸引白領階級以上的族群，產品的外觀設計將比起 BYD 品牌的車款更具科技與獨特感。而除了這次首度曝光的越野 SUV，F 品牌未來還將推出更多全新的車款，並非只是單一的越野車品牌。