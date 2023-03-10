換臉配備再進化 泰規 Toyota Yaris 升級登場

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Toyota Thailand 宣布推出新年式改款 Yaris。首先在外觀方面，新款泰規 Yaris 以既有的基礎之下，在車頭方面導入採用 TNGA 架構的第四代車型的設計元素，官方稱之其車頭造型為 Hammerhead Design，取消了傳統水箱護罩設計，在廠徽兩側加入與車色同色的護板，前保險桿則採用更大面積的氣壩以及黑色鋼琴烤漆處理，搭配新型的頭燈組，營造出更加洗練的感受。至於車尾方面並未有太大的變化，不過可以看到後保桿下方加入空氣分流器的設計，可進一步強化運動感受。
進到車內，整體鋪陳未有太大的變化，官方稱其內裝用料有所升級，高階車型於中控台上追加全新的 9 吋觸控螢幕，可支援 Android Auto 和Apple CarPlay，儀表板則是兩組類比指針搭配 4.2 吋彩色行車資訊幕，而座椅也採用雙色搭配。另外像是全車系最多 6 顆揚聲器、60:40 椅背分離傾倒和360° 全景影像等配備都可以在這次改款新車上看到。在 Toyota Safety Sense 主動安全配備部分，則有車道偏移警示、主動緊急剎車，車側盲點，倒車盲點，不過可惜的是並未有ACC 主動式定速巡航功能。
動力部分，泰規車型因為當地ECO Car 法規的關係，因此搭載的是一具 1.2L Dual VVT-iE 自然進氣引擎配CVT 變速箱，最大馬力可發揮 90hp，峰值扭力則為 109Nm。