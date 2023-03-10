搭載 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統　Subaru Crosstrek 臺灣官網預告登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新第三代大改款 Subaru Crosstrek 建構於 SGP 平台， 車身尺碼較過往再進一步放大，來到 4,480 × 1,800 × 1,580 mm，不過軸距同樣維持 2,670 mm，而其底盤距地高為 200 mm，具備基礎 Off-road 能力。外觀設計上 Crosstrek 仍維持都會越野風格，並首度導入轉向輔助功能。
內裝亦延續一貫家族設計，中央內嵌 11.6 吋多媒體系統，同時亦導入全新進階版的 EyeSight 4.0 搭載3顆鏡頭偵測超廣角，針對行人與低速前進的腳踏車，提供更精進的偵測功能。動力方面，估計將率先導入 2.0 升水平對臥自然進氣引擎版本，最大馬力為 156PS、峰值扭力為 20kgm，搭配 CVT 無段變速系統和 SAWD 對稱式全時四輪驅動。
現行款 Subaru Crosstrek / XV 最早於 2017 年登場，並於 2021 年推出小改款車型，問世距今也已經過了 6 年，在 Subaru 的產品陣容中具有高度的重要性，全新大改款導入臺灣後也能為跨界休旅車市場注入一波活水，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。