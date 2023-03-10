Peugeot 3008 No.031 ---- 滿載環島，平均油耗如何？

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這次環島與前一次環島最主要的差異，在於同時也作為 7Car<小七車觀點> 三天兩夜的員工旅遊，因此可說是全員出動，除了小七哥自有的 3008 1.5L BlueHDI 及 e-2008 之外，另外也向總代理寶嘉聯合商借搭載 Black Pack 套件的 3008 1.6L PureTech 汽油車型。每一輛車加上器材與行李後，均接近滿載狀態，在條件上比前一次環島更為嚴苛，應也會貼近許多消費者日常或假日的用車方式。
不過因環島的成員包含了 e-2008 電動車，因此在路線規劃上雖也是採逆時針方式，但第一日涵蓋楊梅休息站的換手、西螺休息站（北上）充電、台南永康午餐及充電、南州交流道旁便利商店休息，晚間於墾丁大家用餐，並入住墾丁的民宿，兩台 3008 均保持與 e-2008 接近的行駛路線與進度。
第二日的行程先前往恆春替 e-2008 充電，後行駛南迴公路至台東用午餐，下午行駛台 11 線往花蓮前進，中途在東河駐車場的海邊休憩，晚間抵達花蓮民宿用餐並住宿。第三日一早同樣先前往花蓮機場附近的充電站替 e-2008 充電，再北上至宜蘭用午餐，接著就行駛國道 5 號返回台北，其中在礁溪及雪山隧道路段均碰上塞車，於傍晚前抵達內湖，完成這一次員工旅遊。
經過歷時三天兩夜的環島之旅後，小七哥的 3008 1.5L BlueHDi 返回台北內湖的全國加油站民權站，添加超級柴油共 43.47 公升至跳停，對照儀錶板上顯示自出發以來累積行駛里程為 980 公里，換算出平均油耗數字為 22.544km/L，即便滿載卻不會較前一次遜色太多，而以每公升油價新台幣 28 元來計算，本次環島加油總價新台幣 1,217 元，行駛每公里平均成本為新台幣 1.241 元，表現算是相當出色。