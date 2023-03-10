毫不妥協！ 以入門價挑戰高 CP 值　Ford Focus Wagon EcoBoost® 182 X 試駕

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本次試駕的是 Ford Focus Wagon EcoBoost® 182 X，建議售價為新臺幣 89.9 萬起。
三款 Wagon 各自差異在哪裡？
外觀：
●X 車高為 1,501mm，兩款 ST-Line 有專屬懸吊，車身降低 10mm。
●X 輪圈為 205/60 R16，兩款 ST-Line 為 235/40 R18。
●X 採用橫柵式水箱罩，ST-Line 為高光亮黑蜂巢式。
●X 未搭載 AHB 自動遠光燈切換。
●ST-Line Vignale 有 Matrix 矩陣式智能動態照明系統。
內裝：
●中高階 ST-Line 開始搭載 Qi 無線充電板及 B&O 音響，駕駛座電動座椅、HUD 抬頭顯示器、腳踢感應尾門等進階配備(X 無以上配備)。
動力：
●X 平均油耗為 16.5km/L，兩款 ST-Line 為 15.4km/L。
●X 變速箱為 8 速「自排」，兩款 ST-Line 為 8 速「手自排」。
外觀方面，可從較為樸素的外型發現 ST-Line 專屬空力套件 (前後下擾流/側裙/擾流尾翼) 的缺席，車頭搭配橫柵式水箱罩而非高光亮黑蜂巢式，LED 日行燈則為下弦之型而非日寰之型，同時也沒有搭載 Matrix 矩陣式智能動態照明系統，不過依然配有運動車頂行李架、鯊魚鰭式天線、燻黑設計 LED 頭尾燈，足踏銀色烤漆鋁合金輪圈搭配 205/60 R16 規格的輪胎 (ST-Line X 以上車型標配 ST Edition 旋壓輕量性能鋁圈、紅色卡鉗以及 235/40 R18 的 Michelin Pilot Sport 4 輪胎)。X 等級車高為 1,501mm，ST-Line X 以上等級因車身降低 10mm 的緣故，擁有 1,493mm 的車高。
X 等級並未搭載 ST-Line 專屬空力套件。
車頭搭配橫柵式水箱罩而非高光亮黑蜂巢式。
LED 日行燈則為下弦之型而非日寰之型，同時也沒有搭載 Matrix 矩陣式智能動態照明系統。
Focus Wagon X 車身尺碼為 4,672x1,825x1,501mm，軸距為 2,700mm。
全車系標準配備 Keyless 車門啟閉系統。
依然配有運動車頂行李架、鯊魚鰭式天線。
頭尾燈採用燻黑設計。
排氣管採單邊單出形式。
採用尺寸 205/60R16 的輪胎，搭配銀色烤漆鋁合金輪圈。
側裙為黑色塑料防刮材質。內裝方面，與 ST-Line 最顯卓的差異就在於保留原先的 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕以及 4.2 吋液晶智慧多功能儀錶板，車載系統也維持在 SYNC®3 而未升級至 SYNC®4 版本，Ford Power 引擎啟閉按鈕仍保留在方向機柱右側，雙區電子式恆溫空調系統為實體按鍵操作，駕駛座採 6 向手動座椅，並配置三幅式方向盤 (附四向調整)、環艙劇院揚聲器 9 支。ST-Line 專屬運動碳纖維紋路內飾板、闇黑頂篷、軟質包覆中控台、專屬迎賓踏板、平底方向盤、B&O 重低音環艙音響系統、HUD 智慧型抬頭顯示器、數位觸控式雙區電子式恆溫空調系統、FORD Sensico® 時尚永續皮革座椅、Qi 無線充電座、無線手機連接等則都是 ST-Line X 以上車型獨享的配備。尾廂擁有 635 公升的載物空間，透過後座一鍵傾倒裝置即可擴增至 1,653L，並擁有行李廂空間管理系統 (底板垂直固定)。
駕駛前方配置三幅式多功能方向盤，附有四向調整，掌握起來十分就手，後方沒有換檔撥片。
儀錶版未換上 12.3 吋全彩數位儀錶，而是維持小改款前的類比指針搭配中央 4.2 吋螢幕形式。
Ford Power 引擎啟閉按鈕仍保留在方向機柱右側。
未隨之更新為 13.2 吋懸浮式觸控螢幕，車載系統也未升級至 SYNC®4 版本。
雙區電子式恆溫空調系統為實體按鍵操作。
下方沒有配備 QI 手機無線充電盤，但擁有 Type A、Type C 以及 12V 充電口。
中央為 E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統，下方具 EPB 按鍵式電子手煞車、Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統、動態行車模式切換系統、Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統、倒車雷達按鍵，右方亦有兩個附夾緊功能的杯架。
中央扶手可做前後滑移，打開後具有不小的置物空間。
配備環艙劇院揚聲器 9 支。
內飾板較為樸素，ST-Line 車型則享有則專屬運動碳纖維紋路內飾板。
前排具備皮質包覆座椅，駕駛座採 6 向手動調整，乘坐起來舒適且支撐性相當不錯；若追求包覆感則可選擇購入 ST-Line 車型，將配有 FORD Sensico® 時尚永續皮革座椅。
後排座椅頭部與膝部空間對於普遍民眾來說相當充裕，乘坐角度及舒適性都能滿足。較可惜的是中央下方出風口被取消。
中船後方設有 Type A、Type C 充電口。
中央座椅翻開後可享有兩個附夾緊功能的杯架。
Focus Wagon 在 5 人座模式享有 635 公升的載物空間，透過後座一鍵傾倒裝置即可擴增至 1,653 公升。
擁有行李廂空間管理系統，多變的障版配置可滿足各項需求。
兩側具有後座一鍵傾倒裝置以及掛勾。
尾廂兩側凹槽具有束帶以及網袋用以固定物品。安全科技方面，標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統 (Level 2)，涵蓋 iACC 智慧型定速巡航調節系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統 (附低速跟車)、LCA 車道導正輔助系統、ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、IA 十字路口輔助煞停系統、DI 前向距離偵測系統、DA 車距警示系統、AHB 自動遠光燈 (X 車型除外)、BSA 視覺盲點偵測與輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、ESA 閃避轉向輔助系統、駕駛疲勞輔助系統、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統、雙模式倒車顯影輔助系統 (含一般、放大縮小、停車 動態指示線)、全方位低速碰撞警示系統、前/後四眼式倒車雷達等。被動安全部份車身採用高達 33% 航太級硼鋼布局車體結構，並搭載 6 具 SRS 氣囊、前後座預緊式安全帶和符合歐洲最新 i-Size 法規 (ECE R129) 兒童安全座椅的優化 ISOFIX 裝置，可說是相當齊全。
福特六和將原德國市場選配項目列為台灣市場全面標配，提供包含：IA 十字路口輔助煞停系統、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統和 BSA 視覺盲點偵測與輔助系統等實用安全科技。
倒車顯影畫質清晰順暢，可清楚掌握車輛周遭事物。動力及底盤方面，Ford Focus Wagon 採用 1,497c.c. 橫置直列三缸 EcoBoost®182 渦輪增壓汽油引擎，具備 VDE 汽缸間歇技術、雙噴油系統技術 (PFI歧管噴射/GDI缸內直噴) 和曲軸偏置技術，可輸出 182PS@6,000rpm 最大馬力以及 24.5kgm@1,600~4,500rpm 峰值扭力，SelectShift™ 八速手自排變速箱液壓控制系統經過優化，配合動態行車模式切換系統 (標準/節能/運動)，使得平均油耗達 16.5 km/L (ST-Line X 以上車型為 15.4 km/L)，並具有標準/節能/運動等三種模式。C2 平台採前麥花臣式獨立懸吊、後獨立式多連桿懸吊 (含副車架與防傾桿)，同時擁有 EPAS電子式轉向輔助系統、EBB 電子式煞車增壓輔助系統。
EcoBoost®182 渦輪增壓汽油引擎搭載 SelectShift™ 八速手自排變速箱，最大馬力 182ps、最大扭力 24.5kgm。
SelectShift™ 八速手自排變速箱提供更快更細緻的換檔速度、更低的摩擦損耗，並將 SOWC 單向離合器與制動離合器進行整合。
提供三種可選模式，透過控制轉向、動力輸出、換檔速度、ACC 主動式定速巡航系統跟車間距模式及空調模式等。開著 Ford Focus Wagon X 上路，由於性能數據都與先前一樣，故面對同級/進口對手都顯得相當具有競爭力，以一般人使用已經相當足夠，而且十分充沛，較為可惜的是沒有換檔撥片，踩踏油門的深淺成為控制檔位的唯一方式，下坡路段也只能選擇 L 檔來維持低檔位高轉速。由於配備較少且輪胎尺寸不同，整體油耗也較 ST-Line 版本好上 7%，在長期使用上應該相當有感。操控方面基本上並沒有太大的差異，C2 平台穩定性在水準之上，不過由於 X 等級非採用運動化懸吊設定，側傾稍微明顯，而受惠於較厚的胎壁，面對道路的碎震卻有更為出色的過濾效果，整體感受起來較為舒適取向，若想追求更優秀的行路質感，Active 則會是更好的選擇。NVH 方面，前擋風玻璃依然套用隔音夾層玻璃設計，風切聲以及胎躁都被克制在良好的可接受範圍。
整體來說，Ford Focus Wagon X 在配備上的表現基本上相當適合務實取向的消費族群，相較於 Kia Ceed Sportswagon、Škoda Octavia Combi 這類進口同級對手來看，該車在定價上擁有絕對的吸引力及競爭力，符合普遍大眾對於 “超值” 一詞的期待，標配的 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統更是它最大的優勢之一，可說是顧及了全方位的考量。若是消費者預算更為充裕的話，那麼也可考慮 ST-Line X 以及 Vignale 等級，享有更豐富的高級配備之餘，同時也有更吸睛的外觀造型，對於 “我全都要！” 的朋友們來說都會是更加合適的選擇。