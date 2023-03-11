總計多達 11 款車型選擇 第四代東風日產 Nissan Sylphy 正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新第四代小改款東風日產軒逸 Nissan Sylphy 正式上市。現行東風日產軒逸 Nissan Sylphy 自 2019 年首次登場，並在 2021 年追加 e-POWER 動力選擇，而這次小改款車型同樣維持 1.6 升自然進氣及 e-POWER 動力。在外觀上，新款軒逸 Nissan Sylphy 換上與 Altima 天籟相同的 V Motion 2.0 設計語彙，水箱護罩在保留家族化的 V字輪廓，亦在內部加入橫向鍍鉻飾條點綴，而如鷹眼般的頭燈造型則保持不變，另外廠徽也將換上最新的設計。至於 e-Power 車型則將水箱護罩改以點狀的布局來區分不同的動力身分，車側方面亦有 e-POWER 的字樣提升辨識度。車身尺碼方面，新款軒逸長寬高分別為 4,652mm x 1,815mm x 1,450mm，軸距 2,712mm，較以往相比車長略微增加，其它保持不變。車尾造型上僅針對後保險桿下方的飾條進行重新設計，取消現有的八字形黑色塑蓋，改以環繞式的鍍鉻飾條取代，而尾燈內部的 LED 排列組合也與現行款不同，e-POWER 車型則於尾廂蓋加入專屬徽飾，與燃油車並無不同。
內裝方面與現行款並無不同，不過空調出風口下方換上最新式的電子換檔機構，同時中央鞍座上也新增藍色氣氛燈來強化車室氛圍。
動力上，小改款東風日產軒逸 Nissan Sylphy維持現有的 1.6 升引擎與 e-POWER 兩款動力選項，依舊配置代號 HR16 1.6升引擎，最大馬力可發揮 139 匹，而 e-POWER 車型則採用排氣量 1,192cc 的 HR12 直列 3 缸汽油引擎搭配電動馬達，其中引擎作為發電機之用，可輸出約 71hp 最大馬力，至於馬達則可輸出約 134hp 最大馬力，峰值扭力達到 300Nm。東風日產軒逸自 2006 年在中國大陸市場推出以來累積銷量已突破 300 萬輛，更在 2022 年達成超過 42 萬輛的巔峰，一就是品牌相當倚重的主力車款。