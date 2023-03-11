三種動力編成 Mercedes EQE SUV 北美市場價格公布

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Mercedes-Benz 宣布 EQE SUV 北美市場價格。北美地區 EQE SUV 初期提供三種基礎動力，分別為 EQE 350+、EQE 350 4Matic、EQE 500 4Matic。其中 EQE 350+ 採用後軸單馬達設定，最高輸出 290hp / 57.7kgm，續航里程 486 ～596 km（WLTP 規範）。EQE 350 4Matic、EQE 500 4Matic 均採用前後軸雙馬達組成四驅型式，最高綜效輸出分別為 290hp / 78.1kgm、405hp / 87.6kgm，續航里程分別來到 452 ～ 551 km、465 ～ 552 km。至於隸屬 AMG 家族的 AMG EQE 43 4Matic 目前尚未於北美登場，其同樣採用前後軸雙馬達型式，最高綜效輸出 470hp / 87.6kgm，續航里程表現為 423 ～ 476 km。
配備上全車系統一搭載 12.3 吋數位儀錶板和 12.8 吋多媒體觸控螢幕，以及 Burmester 音響系統，並支援 Dolby Atmos 音效，而 Mercedes-Benz 原廠更與 Electrify America 達成合作協議，提供 EQE SUV 車主首兩年無限次數免費 30 分鐘的直流快速充電服務。另外原廠也提供 AIRMATIC 氣壓懸吊選配，車輛會根據駕駛模式和行駛狀態自動調整車身高度，比如在舒適或運動模式下，當車速超過120km/h時，車身高度會自動降低 10mm 或 20mm。同時也有後輪轉向系統，後輪的轉向角度最大可以達到 10 度，減小轉彎半徑。
EQE SUV 為 Mercedes-EQ 旗下第四款採用全新電動車平台的車款，台灣預計將於 2023 年中之後引進，敬請持續關後續本站的追蹤報導。