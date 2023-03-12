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限量 250 抬 Subaru Impreza S-Edition 澳洲登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

第 6 代 Subaru Impreza 已於去年洛杉磯車展亮相，不過現行第 5 代車型仍在主要部份市場持續販售當中。近日 Subaru 宣布於澳洲推出 Impreza S-Edition 來慶祝車系誕生 30 周年，也是現行第五代車型為當地消費者提供的最後獻禮。

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Subaru Impreza S-Edition 於澳洲市場推出，配額僅有 250 部。
Subaru 這次於泰國市場推出的 Impreza S-Edition 是以頂級 2.0iS 車型為基礎打造，加入了 STI 外觀空力套件，包含了 18 吋黑色 Enkei 輪圈、黑色前下擾流、黑色水箱罩、黑色側裙和專屬 S-Edition 徽飾。在車內方面，則追加 STI 排檔頭，並採用黑色皮質包覆的座椅，提供前排座椅加熱功能、雙區恆溫空調系統、電動駕駛座椅和8 吋多媒體觸控螢幕等配備。

動力上 Subaru Impreza S-Edition 同樣搭載 2.0 升水平對臥四缸引擎以及可模擬 7 速換檔 CVT 變速系統，結合Symmetrical AWD 對稱式全時四輪驅動系統，可於引擎轉速 6,000rpm發揮 156hp最大馬力，及 4,000 rpm  提供 196Nm 峰值扭力 。

Subaru Impreza S-Edition 在澳洲市場將僅限量供應 250 輛，悉數為五門掀背車型，建議售價為 36,290澳元 (約合新台幣 74 萬元)。Impreza 車系在國內在產品末期僅供應五門掀背車款，但其銷售表現受市場需求因素影響而不若跨界車款 XV (即 Crosstrek)，在銷量不佳的情況下已淡出國內市場。不過去年亮相的第六代大改款車型已率先在日本及北美市場推出，且不再供應四門房車，僅保留五門掀背車型，設計語彙承襲全新 Crosstrek 的樣貌，全車採用更加立體的線條營造出較過往更具運動化的視覺感受。

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