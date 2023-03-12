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【油價公告】中油、台塑宣布明(13)日起國內汽油漲 0.3 元、柴油不調整

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣中油
台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元及2.2元。

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台灣中油表示，本週受美國升息幅度恐超乎預期以及中國公布GDP成長目標低於預期等因素影響，導致本週油價震盪小跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.04美元，惟新臺幣兌美元匯率貶值0.109元，國內油價依公式計算漲幅為0.25%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.5元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.9元及1.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.2元及2.2元，國內汽油實際價格每公升調漲0.3元、柴油不調整。

台塑石化
台塑石油表示，本週國際油價先受沙烏地阿拉伯上調4月銷往亞洲的原油官價而上漲，隨後因市場預期美國聯準會(Fed)為抑制通膨恐進一步升息，以及中國原油進口量減少等因素影響促使油價下跌，均價與上週相當，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2023年3月13日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。

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