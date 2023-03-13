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加速電氣化發展 Mitsubishi 目標 2035 年僅販售純電及油電車型

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Mitsubishi 近日宣布一項全新的 Challenge 2025 電動車計畫，未來新車將著重在 Hybrid混合動力、PHEV 插電式混合動力和 BEV 純電動車型的開發上，預計 5 年內推出 16 款新車當中，約有 9 款新車為電氣化車型。

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Mitsubishi 宣布 Challenge 2025 電動車計畫，預期 5 年內推出 16 款新車當中，約有 9 款新車為電氣化車型。
根據 Mitsubishi 官方透露的簡報顯示，在 2023 年至 2025 年之間將陸續推出採用 ICE 燃油動力及採用電氣化動力的 xEV 跨界車款。在 ICE 燃油車型方面，Mitsubishi  預計在 2024年左右推出一款全新皮卡，並在 2025 年推出一款與皮卡車型同架構打造的SUV車型。除此之外，2025年左右，Mitsubishi 還預計推出一款三排座燃油的 SUV。

至於在 xEV 電氣化跨界車型方面，Mitsubishi 將陸續推出兩款與 Nissan-Renault 聯盟共用底盤組件的純電動休旅車，同時在東南亞市場熱銷的 Xpander 車系也將導入油電動力，並於 2025 年前推出小型油電跨界車款。

依照 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟發出的聲明，除了宣布將在 2030 年以前推出至少 35 款純電動車，其中約 90% 新車將採用聯盟所打造的 CMF-AEV、KEI-EV、LCV-EV、CMF-EV、CMF-BEV ，總計5款通用車台架構設計。而 Mitsubishi這次的聲明更指出目標 2030 年希望全球市場銷量有 50% 為純電動車，並且將投資 15 億美元 (2000 億日元) 來採購或開發電池模組，預期在未來三年內將二氧化碳排放量降低 40%。

隨著歐盟 2035 年禁售純燃油車的政令，Mitsubishi 也計畫到2030年代中期將只販售油電車和純電動車，以強化電氣化策略，並加強策略聯盟之間的合作關係，在市場當中保持競爭力。

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