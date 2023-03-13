雙福合作電動車 Ford Sport Crossover 再次預告即將於 21 號登場

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Ford Sport Crossover 設計團隊總監 Amko Leenarts 再次透露新車的部分設計樣貌。據了解 Ford Sport Crossover整體的定位與配置將與 ID.4 並齊，從 Ford 公布的預告圖來看，可以看出這款全新中型跨界休旅車有著較 ID.4 更為方正且粗曠的造型，並於車頭導入相當醒目的倒 L 形 LED 日行燈，顛覆過往電動車講求低風阻係數而過多的圓潤流線設計。預計將在 Ford 羅馬尼亞工廠開始量產，其產品定位將高於 Puma EV 之上，最快將在 2024 年上市。另外 Ford 也指出未來還將推出另一款介於該車與 Mach-E 之間的運動跨界車，同樣也會基於 MEB 平台打造。
面對電能新浪潮，Ford 全球以堪稱品牌企業史上最大規模的變革積極佈局，預計在 2026 年前投入高達 500 億美元，興建技術先進的 Blue Oval City 電動車生產園區、電池模組研發中心等硬體設施；成立電動車專責部門 Model e，加速車輛聯網、前端軟體平台等不同技術應用層次，陸續推出 Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit 等純電車款，挑戰 2026 年超過 200 萬輛的電動車年產量。
國內市場方面，福特六和汽車於去年 12/22 舉辦的 Ford Media Gala 活動中，首度展出 Mustang Mach-E 實車，並預告將在今年下半年導入，正式進入國內電動車市場，至於新車未來在國內的動向為何，敬請關注後續追蹤報導。