2023 年首款新車 Ferrari 預告 3/16 將帶來全新車款

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義大利超跑製造商 Ferrari 近日透過預告 3/16 將帶來全新作品。雖然目前新車的資訊並不多，但從 Ferrari 官方透露的照片當中可以看到其方向盤造型與現行 Roma 相似，加上外媒已經多次捕捉到測試車的身影，因此新車很有大的機率為 Roma 敞篷車型。
現行 Ferrari Roma 最早於 2019 年 11 月亮相，採用雙門跑車常見的長車頭、短車尾比例設計，車頭採用相當獨特的鯊魚頭造型，水箱罩以密集的網格狀組成，並與兩側相當狹長的 LED 頭燈相連在一起。全車取消大量銳利化的空力套件，讓車身輪廓保有簡約且優雅的身型。而優雅、動人、前衛的設計風格亦讓 Roma 奪得 2020 Car Design Award 汽車設計大獎的桂冠。
敞篷車型預計也將延續 Roma 雙門車型既有的造型元素，同時變更車頂的結構。據瞭解其將改採軟頂織布的材質，並追加硬頂啟閉的開關機構，而底盤也會針對車重增加後再進行調校，以維持車輛應有的性能與操控性。
動力方面應會持續搭載獲獎數次的 3.9T V8 渦輪增壓引擎，搭配 8 速雙離合變速箱，最大輸出達到 620cv @ 5750-7500 rpm、最大扭力 760Nm @ 3000-5750 rpm。性能表現上硬頂雙門車型 0-100km/h 加速僅需 3.4 秒，0-200km/h 加速僅需 9.3 秒，極速則有超過 320km/h 的實力。有關於 Ferrari 最新作品的訊息，敬請關注後續追蹤報導。