史上最強 Challenger ? Dodge "Last Call" 系列最後第 7

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Dodge 於去年開始推動“Last Call”計畫，最後第 7 款車型將在 3/20 亮相。Dodge 官方預告影片當中透露了新車的部份資訊，其中 105、3.02x2.98 和 1,582 等關鍵數字， 105 有很大的機率代表的是車輛所需添加燃油的辛烷值，已經是與賽車相同等級的規格；3.02x2.98 換算後的數字是 8.9996，代表著 0-400公尺的加速時間；而 1,582 雖然看似是引擎性能的動力輸出數據，但據悉該數字是表示引擎的每分鐘進氣量，現行的 Challenger SRT Demon 每分鐘進氣量為1,150CFM，若提升至 1,582CFM 也意味著其動力性能將有相當程度上的升級。
為了紀念品牌最具有歷史意義價值的 Hemi V8 動力的光輝，Dodge 共計劃推出 7款 Last Call 特仕版車型。先前6款新車已經分別在2022年先後公開，而 3/20則將正式迎來最後一款。新車將會擁有超過 900 匹最大馬力，成為 Dodge 歷史上性能最強大的 Challenger。
現行款第三代 Dodge Challenger 自 2008 年量產至今以長達 15 年之久，可說是市場上最保有傳統美式肌肉風格的車款，不過 Stellantis 已表態將準備推動電動計畫，在計畫中表示將會於 2024 年推出採用 STLA Large 電動平台的肌肉車款，並公開了 Charger Daytona SRT概念車來詮釋傳統美式肌肉車走向電動化的概念與型式，因此未來 Challenger 可能僅採用電能作為動力輸出。