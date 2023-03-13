可行駛超過 900 公里 東風本田Honda CR-V e:PHEV 正式上市

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東風本田主導的 CR-V e:PHEV 插電式混合動力車型正式登場。CR-V e:PHEV 整體外觀設計與 1.5 TURBO渦輪車型差異不大，同樣擁有網格造型的多邊型水箱護罩，並取消了週邊的鍍鉻飾條，不過最大的亮點在於中央的廠徽加入了藍色元素來表明本車的油電身分，同時頭燈及尾燈也改採燻黑色處理，而左前葉子板上也多出充電孔蓋，後視鏡外蓋為黑色烤漆，並配備黑色 19 吋輪圈，整體的運動氛圍較為濃厚。車尾部分，後保桿下方無論是汽油或插電油電車型均維持雙邊單出的尾飾管設計，但 e:PHEV 實際上採用的是單邊單出隱藏尾管，而 1.5 TURBO 則是雙邊單出的佈局。
動力上，CR-V e:PHEV 將搭載2.0L自然進氣四缸引擎搭配電動馬達所構成的插電式混合動力系統，其中引擎最大輸出達到 110kW、138Nm，電動馬達的峰值輸出則為135kW、335Nm，同時搭載來自寧德時代的三元鋰電池，並搭配 CVT 無段變速系統，具備 EV Drive、Hybrid Drive、Engine Drive 三種駕駛模式，可根據路況自主調整能源切換，官方公佈的綜合油耗最低表現為 1.61L/100km。