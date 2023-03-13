僅有 300 動力、可選後驅或四驅　全新大改款 Mercedes-Benz GLC 於美國市場開始接單

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圖為歐規 GLC，美規實車尚未公布。大改款美規 GLC 車系在 Standard 車型 (建議售價 47,100 美元起，約合新台幣 144.2 萬元起) 將 12.3 吋數位儀錶、11.9 吋中控台觸控螢幕、無線智慧手機連結、KEYLESS GO 免鑰匙車門解鎖、雙前座 16 向電動調整座椅附電熱功能、64 色氣氛燈、盲點偵測、智慧遠光燈、PARKTRONIC 停車輔助系統、MBUX 智能控制等列為標準配備。
中階的 Exclusive 等級建議售價 49,350 美元起 (約合新台幣 151 萬元起)，配備以 Standard 為基礎，再加 Burmester 3D 音響系統、原廠衛星導航、環景影像系統、GUARD 360° 進階原廠防盜套件、進階環景式內裝照明、門檻飾板附照明等。
最高階的 Pinnacle 等級建議售價 51,450 美元起 (約合新台幣 157.4 萬元起)，配備以 Exclusive 為基礎，再加多光束智慧型數位頭燈套件 (含動態投影迎賓功能)、隔音玻璃、MBUX 擴增實境導航功能、抬頭顯示器等。
動力配置方面，大改款美規 GLC 僅有 300 單一選擇，採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 48V ISG 輕油電複合系統及 9G TRONIC 9 速手自排變速系統，可輸出 255hp (48V +23hp) 最大馬力及約 40.79kg-m (48V + 約 20.46kg-m) 峰值扭力，標準驅動方式為後輪驅動，選配 4MATIC 四輪驅動需加價 2,000 美元 (約合新台幣 61,339 元)。
國內市場方面，台灣賓士選在去年 12/19 發表全新大改款 GLC 車系，編成與建議售價分為 GLC 200 4MATIC (新台幣 266 萬元起) [試駕報導請按此參閱] 及 GLC 300 4MATIC (新台幣 311 萬元起) 共 2 款。
圖為歐規 GLC，美規實車尚未公布。
圖為歐規 GLC，美規實車尚未公布。