純燃油魅力不減 穩重與熱血的黃金比例　Lexus RX 350 F Sport 試駕

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本次試駕的車款是全新第五代 Lexus RX 350 F Sport，建議售價為新臺幣 295 萬元起。新在哪裡？
●F SPORT專屬水箱護罩 / 下擾流飾板 / 前葉子板車型銘牌 / 專屬後擾流飾板。
●雙色後視鏡。
●黑化車頂架。
●21 吋十幅式運動鋁圈。
●高包覆性跑車化座椅，含 8 向電動調整座椅＋2 向電動腰靠(附駕駛座記憶功能)。
●運動化數位儀表板。
●運動化排檔、運動化方向盤。
●鋁合金踏板及鍍鉻門檻。
●T24A-FTS 2.4 升 L4 渦輪增壓引擎 + Direct Shift 8速手自排變速系統，具 Full-Time AWD 智慧型全時四輪傳動系統，可輸出 279 PS / 6,000 rpm 及 43.8 kg-m / 1,700 ~ 3,600 rpm。
外觀方面，RX 350 與 RX 350h 除了湛藍色的廠徽以及尾廂上的車型字樣名牌外，其實幾乎完全相同，尺碼也維持在 4,890x1,920x1,695mm，車重為 2,005 公斤 (少了約 55 公斤)。不過本次試駕 F Sport 版本卻加上如網格狀紡錘型水箱護罩、21 吋十幅式運動鋁圈、前後擾流式飾板、車身徽飾、鍍鉻門檻、黑化車頂架、車側飾板等外觀專屬配備，整體上看起來更加動感，並且散發出普通 RX 車型沒有的年輕熱血風格。另外也標配三眼式 LED 頭燈、箭型 LED 日行燈、L-shaped LED 尾燈、觀景式全景天窗、Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統、感應式電動開闔附自動吸附式尾門等。
F Sport 版本卻加上如網格狀紡錘型水箱護罩，保險桿也變得更加戰鬥化，整體上看起來更加動感。
三眼式 LED 頭燈組整合 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統，可依據行車速度自動控制遠光燈照射範圍與亮度，強化夜間可見度，並提升駕駛安全。
前葉子鈑兩側貼有 F Sport 專屬銘牌，宣揚其身分。
Lexus RX 350 F Sport 尺碼維持在 4,890x1,920x1,695mm，軸距為 2,850mm，車重為 2,005 公斤 (較 RX 350h 少了約 55 公斤)。
外後視鏡外殼採取雙色烤漆配置，擁有自動防眩及電熱除霧功能。
標準配備 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統。
經典懸浮式車頂設計搭配黑化車頂架，凸顯出 F Sport 特有的跑車風格。
車尾採用類 Coupe 設計搭配寬幅式輪拱，增添跑旅氣息。
貫穿式 LED 燈條搭配漸層式尾燈辨識度相當高。
足踏 21 吋十幅式運動鋁圈，搭配上 235/50R21 Bridgestone Alenza 休旅車輪胎。來到車室，導入 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，水平式設計帶來更寬廣的視覺感受，64 色環艙氛圍燈、14 吋多功能資訊整合系統、Apple CarPlay & Android Auto 智慧型手機連結、HUD 多功能抬頭顯示幕、電子式排檔、E-Latch 電子式門把、智慧型手機充電介面、三區獨立恆溫空調、數位式車內後視鏡、Nanoe X 空氣清淨系統、Mark Levinson Premium Sound 音響系統 (21 支揚聲器)、後座手動車窗遮陽簾等皆同樣作為標配。不過方向盤、座椅則皆改為 F Sport 真皮材質，鍍鉻門檻、煞車及油門踏板也變得更加具有運動風格。
車室導入 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，中控台採用水平式的設計，提供寬廣的視覺感受。
配備 F Sport 三輻式多功能真皮方向盤，擁有熱血的紅色車縫線作為搭配，具有 4 向電動調整、觸控追跡功能以及換檔撥片。掌握起來十分就手，轉向也非常輕盈。
全數位儀表可顯示各項行車資訊，畫質清晰，解讀性相當好。
配有 HUD 多功能抬頭顯示幕，可投射時速、輔助駕駛以及方位。
14 吋多功能資訊整合系統 (豪華版為 9.8 吋型式) 可支援 Android Auto 及無線 Apple CarPlay，並附有原廠導航系統。座椅電熱及通風功能需透過螢幕操作，下方面板則可控制恆溫空調及音量。
下方冷氣出風口左側設有停車輔助及 360 度環景快捷鍵，並附兩組 Type C 充電口。
手機無線充電板為頂級版以上車型配置。
F Sport 擁有極競真鋁飾板，質感相當優異，帶出不同的運動風味。採用線傳式排檔，下方具 Auto Hold、電子駐車、EV Mode、循跡系統等按鍵。右側具有兩個附夾緊功能的杯架。
全車系標配 nanoe™ X 空氣清淨系統，提供良好的空氣品質。
配有多達 21 支揚聲器的 Mark Levinson Premium Sound 音響系統。
數位式車內後視鏡為頂級版以上標準配備。
車頂具面積頗大的全景式電動天窗，增加自然光的透射。
內部採 E-Latch 電子式門把，結合 BSM 盲點偵測警示系統，降低下車時遭後方來車碰撞的風險。
座椅及扶手採取 F Sport 紅/黑真皮鋪陳，整體支撐性及包覆性更為優秀，同時不犧牲舒適性，擁有雙 8 向電動調整 (附 2 向電動腰靠調整及 3 組記憶功能)，同時配備電熱及通風功能。
下方具有鋁合金踏板及鍍鉻門檻。
後座具電動調整椅背及電熱/通風功能。受惠於長軸距及 SUV 車高，正常身高成人享有寬敞的乘坐空間。
後排中央設有兩組杯架及不淺的置物空間。
中船設有第三區恆溫空調控制鍵、電熱/通風功能調節及 2 組 Type C 充電口。
後排享有暗色玻璃以及手動調整的車窗遮陽簾。
尾廂實際量測數據。
行李箱容量為 612 公升，原廠宣稱可擺放 4 個高爾夫球袋。
尾廂亦可電動控制後排椅背傾倒。
障板下方設有方形容物空間及隨車工具。安全科技方面，除了搭載多顆 SRS 安全氣囊、WIL 頸椎傷害緩和坐椅、HIP 頭部衝擊緩和結構外，全車系標配 Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統，包含 PCS 預警式防護系統、ESA 緊急閃避輔助、低速限速輔助、DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統、LDA 車道偏離警示系統、LTA 車道循跡輔助系統、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、RSA 速限辨識輔助、DSC 檔位誤入動力限制系統、ECB 電子式煞車控制系統、ACA 主動式轉向輔助系統、VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖定煞車系統、BAS 煞車力道輔助系統、EBD 電子煞車力道分配系統、HAC 上坡起步輔助系統、EPB 電子駐車煞車系統、HOLD 定車煞車輔助系統、BSM 盲點偵測警示系統、SEA 安全離座輔助含車門鎖連動、RCTA 後方車側警示系統、RCTB 後方車流煞車輔助系統，同時還有 ICS 智慧停車輔助系統、AP 自動停車輔助系統、360 度環景影像輔助系統等。
全車系標配 Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統，較前代新增多項功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助，以及速限標誌辨識等。
360 度環景影像輔助系統顯示相當順暢，再周遭事物貼近時會自動開啟。動力方面，RX 350 車系搭載 T24A-FTS 2.4 升 L4 渦輪增壓引擎，具備 Dual VVT-I 可變汽門正時控制系統、D-4ST 多重燃油噴射 (缸內直噴及多點燃油噴射)，搭配上 Direct Shift 八速手自排變速系統和 Full-Time AWD 智慧型全時四輪傳動系統，並具 Eco / Normal / Sport 智能多重駕馭模式以及 Stop & Start 智慧型引擎節能系統，能於6,000rpm 時輸出 279PS 最大馬力，並在 1,700~3,600rpm 間產生 43.8kgm 峰值扭力，0~100km/h 加速可在 7.6 秒達成，安全極速保持在 200km/h，平均油耗為 10.9 km/L，能源效率達 5 級。底盤方面，採用前獨立麥花臣、後獨力多連桿，具有 AVS 可變阻尼避震系統，前後標準配備通風煞車碟盤。
2.4 升直列四缸渦輪增壓引擎擁有 279PS 最大馬力和 43.8kgm 峰值扭力。
具 Eco / Normal / Sport 智能多重駕馭模式。開著 Lexus RX 350 開上路，立馬就可以察覺出與油電車型之間的差異性，起步和低速行駛少了電動馬達的加持，完全仰賴引擎提供動力，但卻一點也不顯得拖泥帶水，這點當然是受惠於渦輪的協助，再搭配上第五代車體輕巧的重量，起步輕盈且自在，8 速手自排配合車輛動態進退檔，比起溫順的 ECVT 要來得更有熱血感，同時確保有柔順的換檔品質，對於這樣尺碼的 SUV 來說已經相當堪用。
乘坐品質方面，猶如先前試駕 RX 350h，兩者基本上完全相同，GA-K 模組化平台高剛性結構加上鈑件細膩的組裝品質，已經足以面對國內的一般道路，尤其標配的 AVS 避震更可以不同阻尼力道來進行調整，進一步減緩行進間不適的震動，但基於 RX 身為一輛尺碼、噸位偏大的休旅車款，再過彎時的側傾依然還是非常明顯，算是先天相當難以克服的問題。
經過本次試駕之後可以得知為何 RX 350 能成為如此受國人愛戴的車型了。豐富的配備以及十足的性能表現，再加上相對親民的價格，確實最能符合這類型中大型 SUV 買家們的期待。而強大的空間機能性和高水準的組裝品質更是 RX 車系的拿手絕活，滿足常人在生活中的一切需求。而本站接下來也將針對 RX 450h+ 及 RX 500h 等兩款動力進行試駕，請讀者們拭目以待。