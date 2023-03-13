東協取向入門小車　第二代 Daihatsu Ayla 於印尼推出

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第二代 Ayla 採用 DNGA 平台開發，車身尺碼長寬高分別是 4,110 x 1,655 x 1,600 (mm)，軸距則為 2,525mm，編成分為 1.0 M、1.0 X 及 1.2R，整車外觀造型簡潔但具有立體線條，廠徽採用車型專屬的樣式而非 Daihatsu 原始樣式，1.0 M 車型足踏 155/80R13 輪胎搭配鐵圈，其他車型則為 175/65R14 輪胎搭配鋁合金輪圈。
內裝方面，第二代 Ayla 運用水平的線條設計，中控台配置懸浮式多媒體主機，方向盤採用三幅式設計，座椅中央以車身同色的布面來提升活潑的性格，車內雖未提供中央扶手，但也規劃出許多置物空間與置杯座，並標準配備 2 具輔助氣囊來滿足基本的安全防護。
動力配置方面，第二代 Ayla 提供 1.0 升與 1.2 升兩款排氣量的汽油引擎，其中 1.0 升可輸出 67ps 最大馬力與 89Nm 峰值扭力，1.2 升可輸出 88ps 最大馬力與 113Nm 峰值扭力，除 1.0 M 車型僅有 5 速手排之外，另外兩款車型可選擇 CVT 無段變速系統。
Ayla 為 2013 年時 Daihatsu 與 Toyota 合作推出的東協市場入門小車，迄今累積售出超過 27 萬輛，邁入第二世代後雙方 OEM 的合作關係持續進展，以符合印尼市場 LCGC (低燃費節能車) 標準的姿態站穩其市場地位。