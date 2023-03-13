多輛新車登場！　Kymco 舉辦「全力以赴．Always Aspire」品牌發表會

Kymco 光陽工業今日 3/13 選於臺北市士林區臺北表演藝術中心舉辦「全力以赴．Always Aspire」品牌發表會，現場發表多輛全新機車外，亦展出 SuperNEX、RevoNEX 以及 Ampelio 等雛形概念車，同時更請來了知名藝人盧廣仲以及 Janet 作為產品代言人，場面十分盛大。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Kymco 集團董事長柯勝峯 (中)。活動上，由 Kymco 集團董事長柯勝峯親自上台，先後分別針對 G Dink CT、DTX CT、Like Colombo S、i Many、Like 125、KRV Nero、Racing Man 雷霆者以及大地名流等全新車款進行介紹。藉由 Kymco 這次全方位的產品佈局，無疑為國內二輪市場帶來新一波熱潮，以不同的動力規格以及外型風格提供男女老少作為選擇，相信可以激起眾多消費者們的購車慾。東協取向入門小車 第二代 Daihatsu Ayla 於印尼推出純燃油魅力不減 穩重與熱血的黃金比例 Lexus RX 350 F Sport 試駕僅有 300 動力、可選後驅或四驅 全新大改款 Mercedes-Benz GLC 於美國市場開始接單將樂趣去蕪存菁？Energica EVA EsseEsse9+ 的魅力挺因人而異！