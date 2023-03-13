智能四驅上身 動力再躍進　MG HS 2.0T AWD 旗艦版 試駕

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本次試駕的車型為 MG HS 2.0T AWD 旗艦版，建議售價為新臺幣 106.8 萬元起。差異在哪裡？：
●台灣首度導入 HS 2.0T AWD 智能四驅系統車型，可於 0.1 秒內自動智慧切換前驅或四驅模式。
●搭載手動 Lock 鎖定功能，讓車輛在時速 60km/h 以內能夠強制切換四輪驅動模式。
外觀：
●與先前導入的 1.5T 版本在外觀上的差異並不明顯，同樣維持 Trophy 外觀套件。
●無提供「電幻灰」車色選項。
●與 PHEV 同樣搭載 235/45 ZR19，1.5T 則是 235/50 R18。
內裝：
●新增Start-Stop智慧啟停系統按鍵。
●2.0T AWD與1.5相較增加BOSE環艙音響。
動力：
●搭載 6 速 DCT 自手排，1.5T 為 7 速 DCT 自手排、PHEV 則是 10 速智能電動變速箱。
●油耗方面，2.0T AWD 為 10.1km/L、1.5T 為 13.5km/L、PHEV 為75.2km/L。
車系編成(同級車價格相近比較)外觀方面，MG HS 2.0T AWD 旗艦版與先前導入的 1.5T 版本差異並不明顯，同樣擁有相當運動化的設計語彙，車頭採用大面積直瀑式水箱護罩搭配賽道之眼的 LED 大燈組，後方配備了辨識度極高的立體式聚能 LED 尾燈以及鍍鉻雙出尾管，而 Trophy 專屬套件更包含燻黑進氣壩、燻黑前保桿鉗、燻黑後視鏡、運動化紅色卡鉗、燻黑鯊魚鰭天線、燻黑車頂行李架等，最後再搭配 19 吋戰斧式輪圈。烤漆提供了電掣白、風馳紅、掠影黑等三種車色選擇。
直瀑式水箱護罩搭配賽道之眼燈具組看上去運動又氣派，散發出獨特的英倫風味。
賽道之眼燈組採用漸進式序列設計，並擁有 LED 日行燈配置。
車身尺寸比較（同級車價格相近比較）
MG HS 2.0T AWD 旗艦版長寬高分別是 4,610mm x 1,876mm x 1,685mm，軸距為 2,720mm。
採用 19 吋雙色戰斧式鋁圈，本次試駕車搭配的是 235/45ZR19 的 Michelin Pilot Sport 4 輪胎。
因配備 Trophy 專屬套件，故 C 柱上貼有金屬字樣來驗明正身。
下方具有鍍鉻的雙邊單出排氣尾管，質感表現優異。
立體式聚能 LED 尾燈在夜晚的辨識度相當高，個性與安全性兼具。
尾門左下方貼有 BRIT DYNAMIC 名牌，代表 HS 集聚 Performance、Handling、Design 於一身。
右下角則貼有 AWD 字樣銘牌，證明其四輪驅動的身分。來到內裝，採用夜幕黑作為主軸鋪陳，映入眼簾的是附有電動調整以及加熱功能的一體式賽車座椅，駕駛前方具有 3 輻式非真圓多功能方向盤 (附換檔撥片)，12.3 吋全液晶虛數位虛擬儀表板右方為 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，另外還有 256 色環艙氣氛燈、Bose 劇院級環艙音響、銀翼電子排檔桿、Auto Hold 智慧自動駐車功能、手機無線充電盤、Push Start 引擎一鍵啟閉系統、沉浸式全景天窗 (附電動遮陽簾及防夾功能)、雙區恆溫空調、後座冷氣出風口、後排多段式可調座椅、後座 6/4 分離傾倒、Apple CarPlay、Android Auto 等。
座艙配置相當時髦且附有科技感，使用了大量金屬飾條來帶出質感。
多功能方向盤握感十足，並且附有實用的換檔撥片，右下方還有 Super Sport 按鍵。
配置 12.3 吋的數位儀表，介面先進且直覺，可詳細投射出各項行車資訊。
中央安置 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，可視角度達 170 度並具備低反光技術，可支援 Apple Carplay 以及 Android Auto。
前排附有兩個傳統 USB 插座以及 12V 的充電口，下方還標準配備手機無線充電盤。
銀翼電子排檔桿兩旁多出了 Start-Stop 智慧啟停系統和 AWD 智能四驅系統按鍵。
兩個杯架下方具有一個小型的置物空間。
副駕駛左方設有鋁質飾板鋪陳的扶手。
標準配備 Bose 劇院級環艙音響具有 9 支揚聲器 (含 Richbass 重低音揚聲器)，盲點輔助警示燈也位於音響旁。
車內乘客享有沉浸式全景天窗，富有電動遮陽簾及防夾功能。
一體式賽車座椅發泡棉支撐性相當優異，同時又可以提供良好的包覆感，功能及視覺感兼具。頭枕上繡有 Trophy 字樣，並擁有紅色車縫線點綴。
後座椅背傾斜角度大，乘坐起來相當舒適，完全不會有壓迫感。
後排享有出風口以及兩個 USB 充電插座。
後排座椅可進行 6/4 分離傾倒，可達到接近完全平坦的表現。安全防護方面，全車標配 6 顆 SRS 輔助氣囊以及 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，包含 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統、TJA 交通壅塞輔助系統、LKA 車道保持輔助系統、LDP 車道偏離輔助系統、LDW 車道偏離警示系統、FCW 前方防碰撞預警系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、IHC 遠近光燈自動調節系統、SAS 智能限速輔助系統、DOW 開門盲區警示系統；另外還搭載 XDS 彎道動態控制系統、ESP 車輛穩定控制系統、TCS 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、TPMS 胎壓偵測器、360°環景影像輔助系統等。
標配 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，讓駕駛與乘客都能安心出遊。
標配 360 度環景影像輔助系統。動力方面，搭載 MEGA Tech 2.0T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎搭配 MEGA Tech 6 速 DCT 濕式雙離合器變速箱，擁有 223ps/5,300rpm 最大馬力及 37.8kgm/2,000~4,000rpm 峰值扭力，提供 Start-Stop智慧啟停系統及 5 種 Drive Mode 多重駕馭模式 (Super Sport / Sport / Normal / Eco / Custom)。標配的 AWD 智能四驅系統可於 0.1 秒內自動智慧切換前輪驅動或四輪驅動模式，同時擁有 HDC 陡坡緩降控制系統和手動 Lock 鎖定功能，在時速 60 公里內可強制切換四輪驅動模式。
車系動力比較（同級車價格相近比較）
與國產無四輪驅動車型比較。
MEGA Tech 2.0T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎擁有 223ps/5,300rpm 最大馬力及 37.8kgm/2,000~4,000rpm 峰值扭力。
引擎室以大面積塑料飾板掩蓋。
標配的 AWD 智能四驅系統可於 0.1 秒內自動智慧切換前輪驅動或四輪驅動模式，同時擁有 HDC 陡坡緩降控制系統和手動 Lock 鎖定功能，在時速 60 公里內可強制切換四輪驅動模式。發動引擎上路，MG HS 2.0T AWD 在性能上的表現可說是相當充裕，即便車重隨四驅傳動軸等零件增加了不少，數據上也沒有 Ford Kuga 來得高，但是起步或是再加速都依然十分輕快，按下方向盤上的 Super Sport 鍵後更能感受到與 1.5T 的不同，以一輛 106.9 萬的休旅車來說已經相當優越。底盤調性扎實，懸吊則因舒適取向的緣故，整體調性偏軟，故在過彎或激烈操駕時，側傾以及車身擺動的幅度稍大。乘坐舒適性方面，整體來說與 1.5T 和 PHEV 車型一致，懸吊可有效抑制路面的坑洞以及餘震，穩定性、行路性的表現可圈可點。車室隔音的表現也擁有極佳的水平，不輸價格帶更高的 Ford Kuga。
MG 品牌對於國人來說是個相對陌生的汽車品牌，在台灣英倫摩里斯的積極行動下，HS 的 1.5T 以及 PHEV 插電式混合動力車款上市後都表現不凡，雖然年初就因為受到全球原物料短缺影響而宣布調漲價格並移除如空氣淨化器等配備，不過豐富的配備以及獨特的英倫魅力依然受到國內許多消費者的青睞，如今導入 2.0T 動力系統擴大產品陣線，相信能進一步滿足市場需求。