智能四驅上身 動力再躍進　MG HS 2.0T AWD 旗艦版 試駕

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MG HS 2.0T AWD 旗艦版 本次試駕的車型為 MG HS 2.0T AWD 旗艦版，建議售價為新臺幣 106.8 萬元起。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 車系編成(同級車價格相近比較)

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 直瀑式水箱護罩搭配賽道之眼燈具組看上去運動又氣派，散發出獨特的英倫風味。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 賽道之眼燈組採用漸進式序列設計，並擁有 LED 日行燈配置。

車身尺寸比較（同級車價格相近比較）

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 MG HS 2.0T AWD 旗艦版長寬高分別是 4,610mm x 1,876mm x 1,685mm，軸距為 2,720mm。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 採用 19 吋雙色戰斧式鋁圈，本次試駕車搭配的是 235/45ZR19 的 Michelin Pilot Sport 4 輪胎。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 因配備 Trophy 專屬套件，故 C 柱上貼有金屬字樣來驗明正身。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 下方具有鍍鉻的雙邊單出排氣尾管，質感表現優異。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 立體式聚能 LED 尾燈在夜晚的辨識度相當高，個性與安全性兼具。

尾門左下方貼有 BRIT DYNAMIC 名牌，代表 HS 集聚 Performance、Handling、Design 於一身。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 右下角則貼有 AWD 字樣銘牌，證明其四輪驅動的身分。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 座艙配置相當時髦且附有科技感，使用了大量金屬飾條來帶出質感。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 MG HS 2.0T AWD 旗艦版 多功能方向盤握感十足，並且附有實用的換檔撥片，右下方還有 Super Sport 按鍵。

配置 12.3 吋的數位儀表，介面先進且直覺，可詳細投射出各項行車資訊。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 中央安置 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，可視角度達 170 度並具備低反光技術，可支援 Apple Carplay 以及 Android Auto。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 前排附有兩個傳統 USB 插座以及 12V 的充電口，下方還標準配備手機無線充電盤。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 MG HS 2.0T AWD 旗艦版 MG HS 2.0T AWD 旗艦版 銀翼電子排檔桿兩旁多出了 Start-Stop 智慧啟停系統和 AWD 智能四驅系統按鍵。

兩個杯架下方具有一個小型的置物空間。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 副駕駛左方設有鋁質飾板鋪陳的扶手。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 標準配備 Bose 劇院級環艙音響具有 9 支揚聲器 (含 Richbass 重低音揚聲器)，盲點輔助警示燈也位於音響旁。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 車內乘客享有沉浸式全景天窗，富有電動遮陽簾及防夾功能。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 MG HS 2.0T AWD 旗艦版 一體式賽車座椅發泡棉支撐性相當優異，同時又可以提供良好的包覆感，功能及視覺感兼具。頭枕上繡有 Trophy 字樣，並擁有紅色車縫線點綴。

後座椅背傾斜角度大，乘坐起來相當舒適，完全不會有壓迫感。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 後排享有出風口以及兩個 USB 充電插座。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 後排座椅可進行 6/4 分離傾倒，可達到接近完全平坦的表現。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 標配 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，讓駕駛與乘客都能安心出遊。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 標配 360 度環景影像輔助系統。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 車系動力比較（同級車價格相近比較）

與國產無四輪驅動車型比較。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 MEGA Tech 2.0T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎擁有 223ps/5,300rpm 最大馬力及 37.8kgm/2,000~4,000rpm 峰值扭力。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 引擎室以大面積塑料飾板掩蓋。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版 標配的 AWD 智能四驅系統可於 0.1 秒內自動智慧切換前輪驅動或四輪驅動模式，同時擁有 HDC 陡坡緩降控制系統和手動 Lock 鎖定功能，在時速 60 公里內可強制切換四輪驅動模式。

MG HS 2.0T AWD 旗艦版