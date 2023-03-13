強化線上數位服務 / Audi 將導入 6 款新車　台灣福斯集團公布 2023 策略方針

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從左至右，Škoda Taiwan 總裁李御林 Chris Lee、台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞 Rahil Ansari、台灣福斯商旅總裁巫詩棻 Julia Wu、台灣福斯汽車總裁馬康睿 Conrad Marx。Audi 方面，總裁安薩瑞表示品牌總銷量擁有 22% 的成長，其中，而休旅車系 (Audi Q Family) 則佔銷售比 64%、純電車系 (Audi e-tron Series) 佔 11% (擁有達 74% 成長)、性能車系 (Audi Sports Series) 也同樣佔 11%。今年更計畫導入 6 款以上的新車，不過對此並沒有透露太多詳細資訊，推估為品牌目前在海外最積極耕耘的電動車系。亦升級優化MyAudi App數位服務，換上全新使用介面，逐步整合多項功能，讓車主只需透過手機，即可完成「線上預約回廠」、「線上商店購物」等需求，更可以依自身喜好選擇付款方式及取件地點。未來也將陸續於全台授權展示中心據點導入 Augmented Reality 擴增實境客製賞車功能，及 Virtual Reality 虛擬互動探索體驗，讓消費者能以多元管道探索車款。
Volkswagen 方面，總裁安薩瑞 Rahil Ansari 表示品牌於 2022 年陸續拓展全台服務據點，繼士林、林口、新店展示中心、高雄民族服務中心開幕，更計畫於台中大里、苗栗頭份、台南和屏東拓展。而自 2020 年結合「福斯人禮遇計畫」至今，會員人數即將突破十萬，未來更精進數位化服務，擴增 My Volkswagen APP 功能，整合 LINE 線上社群系統。
福斯商旅方面，總裁巫詩棻 Julia Wu 表示數位優化計畫包含官網線上客製化功能、以及 My eVanLife APP 平台服務，具車款資訊、品牌故事等內容，車聯網、線上預約保修服務、線上商店等多元功能也會陸續推出。
Škoda 方面，總裁李御林 Chris Lee 表示今年將持續維持成長動能，積極導入產品給國內消費者，並完成 19 個展間與服務廠擴大興建升級以及 All 4 You 2.0 的通路質量升級服務。同時也推動 My Škoda App，包含遠端人車互聯、愛車訊息即時查詢、線上保養預約、多元化衍生功能等。
台灣福斯集團自 2015 年成立至今，已經來到第 8 周年，旗下四大品牌齊心優化線上線下顧客服務，致力提供全方位的服務體驗，相信可以獲得國內廣大消費者們的支持。