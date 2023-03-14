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加入品牌最新風格面貌 小改款 Hyundai Avante / Elantra 正式於韓國市場上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Hyundai 韓國原廠於 2 月底首度曝光小改款 Avante / Elantra 車系的初步訊息後，近日則再度宣布於韓國市場上市，入門 Smart 汽油車型的起價為 19,970,000 韓元（約合新台幣 46.7 萬），旗艦 Inspiration 混合動力車型的起價為 32,630,000 韓元（約合新台幣 76.4 萬）。

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Hyundai 宣布韓規 Avante 車系正式在韓國市場上市。
全新小改款 Avante / Elantra 的車頭進行全新設計，整體看上去更具有層次感。全新的水箱護罩面積縮短，並與全新的頭燈組融為一起，亦在前緣導入 LED 導光條，而保桿下方也將傳統的氣壩設計補上，加上兩側的類進氣孔設計添增運動感受。車側部分亦保留現有的設計，並提供全新造型的 15 ~ 17 吋輪圈，車尾雖然未有大幅度的變化，但可以看到後保桿下方加入了全新的 U形飾條造型點綴及導流設計，整體視覺更為飽滿動感。

車內的變化並不多，依舊採用雙 10.25 吋液晶螢幕搭配薄形化空調出風口，搭配 64 色環艙氣氛燈及副駕駛專屬中央握把來強化科技與跑格並重的訴求。其餘配備還包含 Qi 無線充電座、無線 Android Auto/Apple CarPlay 連接、8 支揚聲器 Bose premium 音響系統、自然語音聲控系統、MyHyundai App 、NFC 感應式數位鑰匙及原廠聯網衛星導航等。

Avante 在韓國市場提供汽油、液化石油氣和混合動力三種動力選擇，採用自然進氣設定的 1.6 Smartstream 引擎可發揮 121 匹最大馬力，液化石油氣 1.6 LPi 車型則可產生 118 匹最大馬力。而混合動力車型綜效輸出達 104 匹。另外 Hyundai 官方也指出新款車型的底盤亦經過重新調校，能提供更加優異的駕乘體驗。

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