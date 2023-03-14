Cayenne 確認將推出純電車型 Porsche 公布年度產品計畫

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德國跑車廠 Porsche 預告將推出純電 Cayenne 車型以及全新旗艦 SUV。Porsche 正致力於加速電動車發展，預計 2025 年達到所有售出的新車中，有超過一半是採用純電驅動或插電式混合動力的電動化車款；並預計在 2030年達到純電車佔所有交付新車佔比的 80%。為了達到此長期目標，其中一種方式是藉由 PPE （Premium Platform Electric）平台。
而純電 Macan 責將成為首款以 PPE 平台打造的保時捷。擁有 800 V 架構、最新世代的電動馬達與先進的電池與充電管理系統，動力系統最大輸出可達 612PS（450kW）、扭力超過 1,000Nm，使其不僅電動性依舊保有保時捷特性，目標更將成為同級車中最運動化的車款。
另外歸類在 Prestige 等級的 K1 SUV 從官方透露的剪影圖可以看到其具備與 Cayenne Coupe 類似的流線形車身設計，同時保有 911 車系和保時捷傳統的設計元素，而該車也由原廠確定將採用全新世代的 SSP 平台架構打造，並且將採用保時捷著名的“flyline”尾翼設計，提供令人印象深刻的性能、自動輔助駕駛功能，以及全新的車室體驗。
Porsche 亦公布未來幾年新車的發表時間點，Macan EV 將於 2024 年上市，隨後 718 Boxster 和 Cayman 則將於 2025 年上市，至於首款電動 Cayenne 預計將於 2026 年上市，K1 SUV 將在 2027 年才會登場。