導入新世代設計語彙 第二代 Merecedes-Benz GLC Coupé 預告本週現身

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第二代 GLC Coupé 將於本週亮相。官方公布的預告圖中，可以看到 GLC Coupé 擁有與 GLC 相同的車頭面貌，車頭配置具備可自定迎賓/離車照明投射功能的 Digital Light 燈組，水箱罩內部由橫幅格柵搭配以大量三茫星廠徽構成的網狀來構成。同時斜背式車尾、家族化 LED 尾燈與雙排氣鍍鉻尾管，則點出身為 SUC 家族一員的純正血統。
雖然官方並未公布全新 GLC Coupé 座艙設計，但預料將採用全新 MBUX 2.0 多媒體系統以及與 S-Class 同級的進階智慧駕駛輔助，前座搭載 12.3 吋數位儀表板、中央直立式 11.9 吋高解析度觸控螢幕，整合 MBUX 擴增實境導航功能，具備 360° 環景攝影、Burmester 環場音響系統、Nappa 皮質包覆等等。
動力上同樣將與 GLC 共享，採用直列四缸 M254 渦輪引擎搭配第二代 ISG 48V 高效輕油電系統和 9G-TRONIC 變速箱，並提供全新的選配AIRMATIC 氣壓懸吊下及後軸轉向系統，提供更高質感的乘坐品質與操控感。另外 AMG 車型方面也傳將採用與 C 63 erformance 相同的 2.0 PHEV 動力模組，最大馬力將可輸出超過 670 匹最大馬力和 750 牛頓米峰值扭力。
GLC 對於 Mercedes-Benz 品牌及國內市場均具有高度的重要性，不僅在導入後始終擁有穩定且良好的銷售表現，而 GLC Coupé 首度在 2016 年於國內販售後不僅補強品牌豪華休旅陣容，更促進 GLC 車系的市場魅力，向來是新車及二手車市場的熱門車款。