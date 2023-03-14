空缺由 Corolla Cross 替補？　日規 Toyota C-HR 將於 7 月停產

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其實這樣的市場操作已有跡可循，Toyota 原廠去年 12 月發表了由 Toyota 歐洲設計中心主導的全新概念車 Toyota C-HR Prologue，然而就有海外媒體獲得官方證實，確定新一代車型將不會導入北美市場販售，因此現有車款預計僅提供 2022 年式車型，並且在配額完售後將會正式退出北美市場。根據外媒指出，這是因為 Toyota 官方調查發現引擎配置更豐富，同時有著更大空間的 Corolla Cross 較為受到當地消費者的歡迎，因此在兩款車的市場存在部分重疊的狀況下，才會決定停售 C-HR。
現行市售的 C-HR 自 2014 年巴黎車展，首度展出 C-HR 概念車開始，一路從 2015年法蘭克福車展更接近量產版的概念車版，直到 2016 年日內瓦車展才正式推出，並於 2017 年首次導入國內市場販售，隨後在 2019 年底推出小改款車型。自從 Corolla Cross 在 2020 年國產上市後，順利成為「國產銷售一哥」的地位，表現相當不俗，而 C-HR 在同級距當中亦有穩定的銷售表現，雖然整體外形設計仍不顯老態，但事實上產品週期已來到尾聲，本站也將持續追蹤該車未來的走向。