WLTP 最大續航里程約 295 公里　Nissan Townstar EV 於英國上市

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Townstar 為 Nissan-Renault 聯盟與 Mercedes-Benz 之間合作開發的產品，採用 CMF-C 模組化平台打造，其雙生車包括 Mercedes-Benz Citan 與 Renault Kangoo。英國市場的 Townstar EV 配置側邊滑門與對開式尾門，貨艙空間介於 3.3~4.3 立方公尺，最大載重 600~800 公斤，最高拖曳能力達到 1,500 公斤。
配備方面，英國市場的 Townstar EV 依照不同等級導入了 ProPILOT 駕駛輔助系統、側風穩定系統、拖曳穩定系統、智慧停車輔助系統、盲點偵測系統等科技，車內具備 10 吋數位儀錶板、環景影像輔助系統及熱泵式暖氣暨加熱式方向盤等功能。
動力配置方面，Townstar EV 採用最大輸出 122hp、最大扭力 245Nm 的電動馬達搭配 45kWh 電池，WLTP 最大續航里程約為 295 公里，支援 80kW DC CCS 快速充電，自 0% 充至 80% 電量約需 37 分鐘，也可透過 AC 11~22kW 進行充電。
國內市場方面，目前 Nissan 總代理裕隆日產汽車並未引進或販售商用車款，加上 Townstar 屬於歐洲市場取向的車型，因此國內見到的機率微乎其微，不過其雙生車款 Mercedes-Benz Citan 車系已有貿易商引進舊世代版本，預料新世代車型若有消費者需求，也將有望導入。