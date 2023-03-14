擴大海外市場版圖　行競科技 Immersio™ XM25 浸沒式冷卻電池提供多元層面應用

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由左至右，行競科技策略長賀陳修 Sherwood Hochen、共同創辦人暨執行長洪裕鈞 Royce YC Hong、營運長黃昱傑 Fenix Huang。Immersio™ XM25 電池系統具備全浸沒式冷卻技術，將電池芯 100% 直接浸泡於不導電工程冷卻液中，可有效抑制熱失控，已申請多國專利並獲得國際車用規範認證，循環壽命高達三千次以上，隨時能與中重型機具整合，可整合的最高容量為八百伏特/三十二串聯，在極端的工況環境中保有高效的充放電率，並可快速整合至各應用領域。目前已開始向全球最大商用車品牌之一量產交貨，同時投入建置再生能源電網的大型儲能系統。
策略長賀陳修更表示目前已與英國 Castrol、日本汽車改裝廠 HKS、越南動力系統製造廠 Vnines 等公司合作。此外，將於今年第二、三季度提供共 2MWh 儲電量浸沒式冷卻電池給挪威能源管理科技公司 Nordic Booster 所開發的移動式高壓充電樁 HummingBird 使用，可解決重型載具先前補給困難的問題。
全球正加速實現淨零碳排願景，電池產業進入高速成長期並發展全新世代應用，高壓電池的安全性和穩定性成為全球產業能源轉型的致勝關鍵。行競科技於 2015 年創立，致力運用獨家浸沒式電池冷卻科技，於先進儲能系統以及動力系統上持續創新，並透過電動賽車與純電超跑等研發平台測試，實踐技術應用，確保電池最佳熱管理、突破高壓電池極限，創造最低溫、更安全、有效率的解決方案。