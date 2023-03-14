C4、XC40 B3、SL 43、Sienna 25 週年版等多款新車現身　經濟部能源局 2023 年 2 月份油耗暨電

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進口燃油小客車方面，本月可見到全新大改款 Citroën C4 以 1.2L PureTech 汽油動力送測，繳出 17.7km/L 的平均油耗成績，另有 Volvo XC40 全新入門動力 B3 及全新 Mercedes-AMG SL 車系的入門後驅車型 SL 43 通過測試。至於近期上市的 Bentley Bentayga EWB [請按此參閱]、Ferrari 296 GTS [請按此參閱]、Lamborghini Huracan Tecnica [請按此參閱]、Lamborghini Urus Performante [請按此參閱]、Porsche 911 Sport Classic [請按此參閱] 等車型，加上新年式 Lexus NX 350、Mercedes-Benz S 450 4MATIC 及 Panamera 4S E-Hybrid 等車款也在本月通過測試的名單之中。
全新 Citroën C4 預計今年第三季前導入 [請按此參閱]，其中搭載 1.2L PureTech 汽油渦輪動力的車型繳出 17.7km.L 的平均油耗。
Volvo XC40 新增 B3 入門輕油電動力，搭載代號 B420T4 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 4,750~5,250rpm 間可輸出 163hp 最大馬力，平均油耗數字為 14.8km/L。
Mercedes-AMG SL 車系的入門後驅車型 SL 43 [請按此參閱] 繳出 10.9km/L 的平均油耗表現。在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，本月可見到新年式的 Porsche Cayenne GTS Coupe 以 8.0km/L 的平均油耗數字通過測試，另有貿易商引進的 Toyota Sienna 25th Anniversary Special Edition，前驅車型擁有 14.9km/L 的平均油耗成績，四驅車型則為 12.8km/L。
電動車部分，本月僅有全新 BMW i7 xDrive60 通過測試，在 WLTC 測試標準下具備 671 公里的最高續航里程。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。
Toyota 去年在北美推出紀念 Sienna 問世 25 週年的 Sienna 25th Anniversary Edition [請按此參閱]，國內貿易商引進前驅與四驅兩個版本。
BMW i7 xDrive60 在 WLTC 測試標準下具備 671 公里的最高續航里程。