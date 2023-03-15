搭載 1.5 渦輪動力 第六代 Hyundai Verna 將於本月登場

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全新第六代 Hyundai Verna 將在 3/21 於印度市場發表。全新第六代 Verna 加入與 Grandeur、Kona 最新的家族化特徵，採用品牌最新的 Sensuous Sportiness 設計語彙，於車頭導入分離式頭燈組，並於前端導入貫穿式的 LED 燈組，中央則具備與 Elantra 相似的水箱護罩設計。車側方面相較於現行款更為流線，車門上的腰線採用雙層式的設計，並以更加立體的摺痕線條勾勒輪廓。而在車尾部分，則可見時下流行的貫穿式 LED 燈組，同時中央亦保留廠徽，而下方則整合 Verna 的銘牌。除此之外，這次官方也直接公開 1.5 Turbo 的徽飾，指出新車將採用全新的渦輪動力系統。
內裝格局上也首次公開，其將導入雙 12.25 吋的曲面螢幕，包含數位儀錶板和多媒體觸控螢幕，同時搭載多項科技配備，包含通風前排座椅、天窗、氣氛燈、恆溫空調和 ADAS 、Bose 音響系統等，將會是在當地市場同級當中配備最先進的車款。
動力方面預計提供兩款動力，分別為 1.5 MPi 及 1.5 T-GDi 渦輪，前者最大馬力為 113 匹、後者則有 158 匹的表現，並有 6 速手排以及、IVT 變速箱，而 7 速 DCT 雙離合器則為 1.5 T-GDi 的專屬配置。
印度汽車市場近年蓬勃發展，對於經濟型的房車仍有強烈的需求，而深耕印度市場許久的 Hyundai 也再次針對 Verna 進行大改款更新，從目前官方透露的配備表現來看，新款 Verna相信在市場當中會更具有競爭力。