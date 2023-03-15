尺碼略為放大、48V、PHEV 動力上身 第二代 Merecedes-Benz GLC Coupé 正式亮相

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第二代 Mercedes-Benz GLC Coupé 正式登場在外觀方面，GLC Coupé 擁有與 GLC 相同的車頭面貌，風阻係數僅有 0.27Cd。車頭配置具備可自定迎賓/離車照明投射功能的 Digital Light 燈組，水箱罩內部由橫幅格柵搭配以大量三茫星廠徽構成的網狀來構成。同時斜背式車尾、家族化 LED 尾燈與雙排氣鍍鉻尾管，則點出身為 SUC 家族一員的純正血統。
全車系統一搭載 AMG Line 套件，可以看到前保險桿的飾件、水箱護罩周圍等處都施以亮黑色烤漆處理，同時以鍍鉻飾條點綴來增強豪華的精緻感受。輪圈方面標配 19 吋輪圈，不過原廠也提供 20 吋 AMG多幅式造型，前輪尺寸為 255/45 R20，後輪則為 285/40 R20。
車內鋪陳上自然搭載了全新 MBUX 2.0 多媒體系統以及與 S-Class 同級的進階智慧駕駛輔助，前座搭載 12.3 吋數位儀表板、中央直立式 11.9 吋高解析度觸控螢幕，整合 MBUX 擴增實境導航功能，具備 360° 環景攝影、Burmester 環場音響系統、Nappa 皮質包覆等等。
動力上同樣將與 GLC 共享，採用直列四缸 M254 渦輪引擎搭配第二代 ISG 48V 高效輕油電系統和 9G-TRONIC 變速箱，美規 GLC 300 4Matic 車型最大馬力為 255hp、峰值扭力 400Nm，可於 6.2 秒內完成 0-60mph 加速。
歐規車型總計有四款輕度油電動力及三款 PHEV 動力，GLC 200 最大馬力為 201hp，GLC 300 與美規車型相同。柴油車型部分，GLC 200d 可提供 194hp 最大馬力，GLC 300d 則為 194hp。
至於PHEV 動力部分，悉數採用可產生 134hp 最大輸出的電動馬達及 31.2kWh 電池模組，根據使用情況不同可提供約 113-131 公里的純電續航里程 (WLTP 規範)。GLC 300e 的綜效輸出為 308hp、GLC 400e 則提升至375hp，而柴油 GLC 300de 有 328hp 的表現。