限量 50 部 Acura TLX Type S PMC Edition 追加全新消光色

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Acura 近日宣布 TLX Type S PMC Edition 追加全新的 Gotham Grey 消光金屬灰塗裝，配額僅有 50 台。Acura TLX Type S PMC Edition 為品牌第二款在 PMC 工廠以手工打造的高階性能車型，車輛完成組裝後需要接受與 NSX 相同的品質控制管理，包含要經過測功機測試、車漆檢查、崎嶇道路模擬，以及提供專屬設計的車罩以確保車漆在運送過程中的品質。
TLX Type S PMC Edition 相較一般車型分別於後視鏡外蓋、車頂與鯊魚鰭天線採用黑色烤漆處理，並搭載專屬空力套件，同時行李廂蓋鴨尾及空氣分流器則為碳纖維材質，並搭載與 NSX 同款造型的 20 吋鋁圈。而車身上的 TLX、Type S和 SH-AWD 的徽飾也均採用亮黑色處理。
進入車內，TLX Type S PMC Edition 採用了碳纖維飾條點綴，同時配有含發光效果的 Typs S 門檻飾條及地毯墊。而座椅則是採用Red Milano 紅色皮革搭配黑色 Ultrasuede 雙材質所組成。在中央鞍座右側上方亦有專屬的銘牌，代表這次新推出的 Gotham Grey 車色僅限量 50 部。
現行 Acura TLX Type S 首度於 2021 年登場，動力上採用 3.0L 渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速自排變速箱，具備 335hp 最大馬力與 480Nm 最大扭力表現，堪稱是目前 Acura 當家的旗艦運動房車。國內市場方面，因 Acura 品牌目前專注於北美市場的緣故，並未正式導入販售，或許未來能夠期待透過貿易商的導入，於國內街頭見面。TLX Type S PMC Editions 預計將於今年春季開始在北美市場接受訂單，目前原廠開價為 66,995 美元起 (約合新台幣 205 萬)。