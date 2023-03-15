提供 6 或 7 人座車型 / 配置可旋轉第二排座椅 　Kia EV9 量產版正式亮相

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外觀方面基本上與 2021 年亮相的概念車幾乎完全相同，以 Opposites United 全新的設計語言，呈現出棱角分明的外觀輪廓，其設計靈感來自水晶和岩石的形狀，車頭在少了傳統水箱護罩後，則以一塊 Digital Tiger Face 大面積的飾板點綴，兩側加入隱藏式 LED 燈組，最兩側有垂直式的 LED 日行燈來強化科技前衛的印象。原先引擎蓋上的通風口和對開式車門已被取消，平整的車頂線條帶有復古感，尾門線條簡潔利落。
內裝方面提供 6 人或 7 人座的配置選擇，前排擁有兩個 12.3 吋懸浮式液晶儀表，多功能方向盤採偏傳統的四輻式設計，座椅具舒適的網狀頭枕、電動加熱及通風功能，中船配備充足的儲物空間。第二排座椅可以旋轉 180 度以面向後方，還可以向外側旋轉 90 度，使裝卸更容易一些。第三排座椅亦提供杯架和充電口。
動力方面，目前官方尚未公佈量產車型的性能數據，但可確認的是將基於集團 E-GMP 模組化電動平台打造，預期將搭載容量為 73kWh 的電池模組，充滿一次電最多可行駛 483 公里，並支援 350kW 直流快充，電量從 10%~80% 僅需 20 到 30 分鐘內完成。
在全球電能化高速發展的趨勢下，數家汽車大廠紛紛公布屬於自己的產品藍圖，而 Hyundai-Kia 集團先前就擬定了「S 計畫」，目標是在 2025 年前，推出 11 款電動車，2030 年時每年銷售達 323 萬輛電動汽車，並佔據電動汽車市場的 12%。隨原廠釋出更多有關於 EV9 的詳細資訊，本站也將持續追蹤，帶給讀者第一手消息。