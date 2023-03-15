各方面都比 Aventador 優秀！　Lamborghini LB744 底盤細節公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
LB744 採用受航空學啟發的創新單體式結構 (Monofuselage)，完全由鍛造碳纖維製成，相較於 Aventador，LB744 底盤輕了 10%，前段比鋁製車架輕 20%，抗扭曲力更提升 25%，高達 40,000 Nm/°，各方面都來得更加出色，中段使用上由碳纖維強化塑料 (CFRP) 製成的環狀部件 (Rocker Ring) 來加強整體剛性，後段則以高強度鋁合金打造。
動力方面，LB744 採用後中置引擎配置，前軸具有兩組馬達，後軸則為單組，可分別提供 110kW/150Nm，以此達到四輪驅動，同時也讓 LB744 擁有 1,015 匹的最大綜效馬力。底盤中央作為 3.8 kWh 鋰離子電池組，長寬高為1,550x301x240mm，具有出色的車體配重，可支援高達 7 kW 充電功率，充滿電僅需 30 分鐘完成，透過前軸動能回收系統則僅需 6 分鐘。
根據品牌 Direzione Cor Tauri 電動化策略，今年 (2023) 推出第一款量產油電車型後，2024 年全車系將採用混合動力，2025 年減少 50% 碳排放，並在 2028 年公布品牌首部全電動量產車型。而究竟 LB744 的廬山真面目是什麼，本站將持續追蹤，並在正式亮相時提供報導。