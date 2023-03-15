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露營車新選擇　台灣福斯商旅將在今年 3/28 正式發表 Caddy California

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣福斯商旅今日 3/15 向媒體發出邀請，預告 Caddy California 露營車將在今年 3/28 正式上市。

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此前台灣福斯商旅已在去年 3/23 舉辦媒體春敘饗宴時，首度展示實車並宣布開始接單讓有意入主的消費者排定順位，也已在全國展示中心巡迴展出，如今總算即將上市，使最新世代的 Caddy 車系陣容更趨於完整。

Caddy California 在外觀部分配備伸縮式車側遮陽棚、通風換氣紗窗、215/55R17 胎圈組、側滑門及尾門專屬 California 字樣，車色提供專屬的蘋果綠選項，也可選擇古銅金、鋼琴紅、晴空藍、星空藍、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、珍珠黑或香草白等。

內裝方面，Caddy California 擁有環艙遮光簾、遮光置物袋、隱藏式流理台含單爐烹飪瓦斯爐及餐具置放儲物區、雙人摺疊臥鋪 (床墊尺寸 1,980mm x 1,070mm x 45mm)、碟形彈簧床架及隱藏式戶外摺疊桌椅 (一桌兩椅)，還可選配全景玻璃車頂。

動力配置方面，Caddy California 採用 2.0 升 TDI 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速系統，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122ps 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 32.6kg-m 峰值扭力。

國內露營車的市場與露營風氣近年來逐漸熱絡，而經營此塊市場已久的台灣福斯商旅在 T 系列車款之外，帶來尺碼更輕巧的全新選擇，有望增添銷售表現，7Car<小七車觀點> 也將在 3/28 上市之時帶來更詳細的報導，敬請期待。

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