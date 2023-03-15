日本 folofly 旗下 DFSK 純電廂車導入 Mobileye® 8 Connect™ 防撞預警系統

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Mobileye® 8 Connect™ 目前適用於 F1 VAN 純電動廂車，通過系統持續監控前方車輛、車道、行人，在即將發生碰撞的危險時通過聲音警報和圖標顯示提醒駕駛，從而預防事故發生，包括了前方交通碰撞警示、前方車輛距離警示、行人碰撞警示、速限提醒、車道偏離警示等 5 種預警功能，從而預防事故發生。
F1 VAN 已針對日本市場需求進行改裝與調校，採用右駕設定，動力來自位於後軸上的電動馬達驅動，可輸出 60kW 最大功率 (約 80.5hp) 及 200Nm 峰值扭力，極速達 100 km/h，最大載重達 950 公斤，搭配 38.7kWh 的 LFP 磷酸鐵鋰電池模組，最高續航里程均為 300 公里。充電插座規格為 Combo 2，透過 DC 充電約需 0.6 小時可完成，透過 AC 則需 6.5 小時。另外更提供 5 年或 12 萬公里的電池保固方案。
folofly 成立於 2021 年，總部位於日本京都市，專注於策劃開發和銷售，旗下車輛的生産委託給中國大陸進行，維護保養則交由維修零部件製造商 Marubeni Automotive Corporation 負責，冀望以接近燃油車的售價供應純電動貨車，帶給市場全新的產品選擇。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款，其中大穩發 S2.5t 近期新增後座中央空調系統，帶來四個獨立的出風口，可手動控制獨立調整兩段式風向。