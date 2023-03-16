至少 6 款 Neue Klasse 平台新車 BMW 公佈年度新車發表計畫

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BMW 近日於品牌年度發表會當中公布了新車計畫。在新車規劃方面，根據 BMW 公布的進度表圖來看，在 2023 ~ 2024年之間，BMW 將率先發表全新一代 5 系列，同時保留房車及旅行車的產品線，而 i5純電版本亦會同步發表。緊接著將推出新一代 X2 / iX2、以及新款 X5/X5 L、X6、X1 L/iX1 L 等休旅車款。除此之外，7系列及 i7還將推出全新的 Protection防彈車型。至於在小型車款 MINI品牌方面，今年將預計純電 MINI Convertible，而大改款 MINI Countryman和MINI Hatch 也都會陸續登場，並且將帶來 EV 純電車型。
全新一代 5 系列預告登場，亦將同步發表 i5 純電車型。至於採用 Neue Klasse 新世代電動車平台的車款，BMW 表示新車將採用全新的設計語言、全新開發的電子架構、以及全新的車用界面，並搭載新開發的高性能馬達和電池系統，讓新產品對於環境永續發展的貢獻達到全新的高度。BMW 集團預計在 2030 年之前，純電動車款將佔據集團全球年度交車量的 50% 以上，目標是在全球市場實現累計賣出超過 1, 000 萬輛純電動車。
第一款採用 Neue Klasse 平台的新車將於 2025 年下半年在匈牙利的 Debrecen 工廠投產。2026 年則將轉移至德國慕尼黑工廠生產，工廠設施也會進行相對應的升級。