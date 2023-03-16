徹底黑化 Hyundai Creta N Line Night Edition 巴西限量登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hyundai 宣布於巴西市場推出 Creta N Line Night Edition。Hyundai 此次於巴西市場推出的 Night Edition 乃是以 Creta N Line車型基礎打造而成，其外觀上有著較標準車型不同造型的前保險桿設計，其下氣壩面積加寬，並取消霧燈，同時方向燈也改為三角形狀，結合新式的水箱護罩與引擎蓋前端的格柵設計，整體運動氣息相當濃厚。不過在 Night Edition 車型上可以看到車上原有的鍍鉻飾條悉數取消，並改採黑色處理，包含車名徽飾、廠徽及輪圈，同時全新的 18 吋鋁圈亦採用黑色烤漆，中央的輪圈蓋上還有 N 的專屬徽飾。除此之外，為了呼應車型名稱，頭尾燈也採用燻黑處理，而鍍鉻單邊雙出氣管則成為外觀上唯一的亮點。
進入車內，Night Edition提供了專屬的 8 顆揚聲器 Bose 高級音響系統，以及 001 到 900 的限量編號門檻。其餘配備與標準的 N Line 車型相同，包含以黑色內裝搭配紅色車縫線，座椅、排檔桿、方向盤都有 N 專屬標誌，配備上則標準搭載通風駕駛座椅、恆溫空調、六顆安全氣囊和 Hyundai SmartSense 等。
動力系統方面，Creta N Line 於巴西市場搭載 1.0 升 T-GDi 三缸渦輪汽油引擎，搭配 6 速自排系統，可提供 118hp 最大馬力與 172 Nm 最大扭力。不過在這次的 Night Edition 車型上則改採 2.0 SmartStream 自然進氣引擎，使用液化石油燃料最大輸出可達到 167 匹、峰值紐力為 202 牛頓米。