福斯真正的親民電動車要來了? Volkswagen 發表 ID.2all Concept

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Volkswagen ID.2all Concept 正式亮相，原廠最快將在 2025 推出量產版。ID.2all Concept 擁有與 ID. Family 相似的家族化造型，但整體風格更為前衛，原廠以三組關鍵字詮釋其車頭設計，分別是 stability、likeability和 excitement。具體來看，整體車頭依然保有現行 Volkswagen家族式設計風格，乍看之下還有Golf 的影子。不過在細節上可以取消了傳統水箱罩設計，兩側的線條都向上揚起，營造出微笑的表情。轉至車身側面，其擁有相當飽滿的輪拱造型，同時厚實的 C 柱造型也向 Golf 致敬。
車身尺碼部分，ID.2all Concept 長 4,050mm、寬 1,812mm、高 1,530mm，軸距則為 2,600mm，雖然車長比起 Golf 短上許多，但兩者的軸距相仿，加上 MEB Entry 電動車平台的基礎，原廠透露其後行李廂空間擁有 490 公升到 1,330 公升的應用，可見其內部的空間表現依然可靈活運用。
內裝方面同樣採用品牌最新的設計，整體布局相當精簡，中控台上搭載兩組獨立螢幕，儀錶板為 10.9 吋，中央則配備 12.9 吋懸浮觸控螢幕，兩組螢幕可互相支援訊息及畫面切換，螢幕下方保留了實體按鍵，同時中央鞍座上的旋鈕亦有動畫顯示功能，可調整福斯廠徽或者狼堡的市徽。其餘配備還包含了前排雙手機無線充電功能、全景天窗、前排座椅加熱以及按摩等功能。當然停車輔助系統、最新的 Travel Assist 駕駛輔助機能自然沒有缺少。
動力表現上，ID.2all Concept 採用一組可輸出 166kW（222hp）的電動馬達，可在 7 秒內從靜止狀態下將車輛推進每小時 100 公里，全車系未來僅有前輪驅動的配置。在 WLTP 規範測試之下，其最高速時可達到每小時 160 公里，續航里程約有 450 公里的表現，以一部定位在日常都會使用的代步車角度來看，整體表現相當稱職。