美國豪華性能代表　Cadillac V-Series 歡慶問世 20 週年

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Cadillac V-Series 的歷史可追溯至 2004 年，當年 3 月 Cadillac 選在美國 Sebring International Raceway 賽道舉辦的 SCCA Pro Racing World Challenge GT 賽事中發表 V-Series 子品牌，並在賽事中以 CTS-V.R 賽車獲得勝利。
V-Series 車系的第一款作品為 2004 年發表的第一代 CTS-V，而選用 V 字母作為高性能家族名稱是因早期的 Cadillac 廠徽會下方搭配 V 形點綴，後續也推出過 XLR-V 敞蓬車、STS-V 房車、CTS-V 旅行車、ATS-V 房車、CT4-V 房車、CT5-V 房車及 CT6-V 房車。如今 V-Series 新增了 Escalade-V 高性能休旅作品，使家族陣容更為壯大。
而 Cadillac 也將在本週末於 Sebring International Raceway 賽道舉辦的 IMSA WeatherTech SportsCar Championship 及 FIA World Endurance Championship 賽事中以 3 輛 V-Series.R 油電賽車參賽，後續也規劃年度的各項慶祝活動，彰顯傳統美式豪華品牌轉型性能化 20 週年的輝煌歷史與未來願景。