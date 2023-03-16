好市多開賣電動機車！價格便宜到傻眼：扣補助後半價入手

不分油電，扎根鄰里！　Gogoro 社區店即日起正式開幕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

睿能創意 (Gogoro Taiwan) 今日 3/16 於臺北市信義區 RAYARK Café 舉辦 Gogoro 年度通路策略與嶄新體驗記者會，現場公佈由台灣總經理姜家煒親自說明品牌歷年來的發展以及未來展望，同時更宣布 40 間「Gogoro 社區店」即日起正式開幕。

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Gogoro 社區店
Gogoro 社區店
Gogoro Taiwan 總經理姜家煒 Henry Chiang (中) 和原廠認證五星技師邱昱綾 (左)、吳郡翰 (右)。
Gogoro 表示 2023 年的品牌策略重心為「有感的服務」，以方便及貼心兩大要素貫穿，結合快商務、隨經濟、宅經濟、懶人經濟學等社會趨勢，拉近與消費者間的距離，成立 「Gogoro 社區店並喊出」通路並喊出 “你家巷口，隨到隨修” 的口號，提供 「0：零等待、免預約、隨到隨修」；「1：一致的品質、專業維修保養、同時服務油車」；「2：每間店兩個工位、快速佈點、扎根鄰里」服務，同時更利用大數據分析來進行精準展店規畫，目標在今年成立 150 家社區店，打造全新電車服務商圈。

Gogoro 社區店
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Gogoro Taiwan 總經理姜家煒同時提出「職人創業計畫」，凡在 Gogoro 任職夠長、富有服務熱誠、客人滿意度家的 Gogoro 技師同仁就有機會參加甄選，將享有最高 50% 贊助開店頭款、1.85% 創業優惠固定利率 (台新銀行)、100% 系統精準選址、開幕首三月定保免工資等福利，讓原廠技師轉頭家。

Gogoro 社區店
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為了能有效提升既有通路體驗，Gogoro 更喊「出門市現車最快當日交車」、「門市雨天模式 (下雨天，雨衣免費拿)」、「GoShare 代步騎乘金」以及「開設多元特色門市」。

Gogoro 社區店在離車主最近的地方提供專業的服務，透過數據分析瞭解消費者需求熱區和 Gogoro 服務真空區，從而拓展通路機會點；同時更不分油、電機車，以合作代替對抗，相信能提供顧客完善的日常用車體驗。

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