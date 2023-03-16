不分油電，扎根鄰里！　Gogoro 社區店即日起正式開幕

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Gogoro Taiwan 總經理姜家煒 Henry Chiang (中) 和原廠認證五星技師邱昱綾 (左)、吳郡翰 (右)。Gogoro 表示 2023 年的品牌策略重心為「有感的服務」，以方便及貼心兩大要素貫穿，結合快商務、隨經濟、宅經濟、懶人經濟學等社會趨勢，拉近與消費者間的距離，成立 「Gogoro 社區店並喊出」通路並喊出 “你家巷口，隨到隨修” 的口號，提供 「0：零等待、免預約、隨到隨修」；「1：一致的品質、專業維修保養、同時服務油車」；「2：每間店兩個工位、快速佈點、扎根鄰里」服務，同時更利用大數據分析來進行精準展店規畫，目標在今年成立 150 家社區店，打造全新電車服務商圈。
Gogoro Taiwan 總經理姜家煒同時提出「職人創業計畫」，凡在 Gogoro 任職夠長、富有服務熱誠、客人滿意度家的 Gogoro 技師同仁就有機會參加甄選，將享有最高 50% 贊助開店頭款、1.85% 創業優惠固定利率 (台新銀行)、100% 系統精準選址、開幕首三月定保免工資等福利，讓原廠技師轉頭家。
為了能有效提升既有通路體驗，Gogoro 更喊「出門市現車最快當日交車」、「門市雨天模式 (下雨天，雨衣免費拿)」、「GoShare 代步騎乘金」以及「開設多元特色門市」。
Gogoro 社區店在離車主最近的地方提供專業的服務，透過數據分析瞭解消費者需求熱區和 Gogoro 服務真空區，從而拓展通路機會點；同時更不分油、電機車，以合作代替對抗，相信能提供顧客完善的日常用車體驗。