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展現產品安全性和可靠性　凌華科技通過 ISO 26262 車輛功能安全設計流程認證

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

凌華科技 (ADLINK) 今日 3/16 發出新聞稿宣布通過 ISO 26262 車輛功能安全設計流程認證，展現了產品對於車輛功能安全性和可靠性的承諾，進而增加消費者對車輛的信心。

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凌華科技
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源自凌華科技官網。
ISO 26262 被國際譽為當代最先進的汽車安全標準，是全球汽車製造商及汽車產業供應鏈遵循的規範，該認證定義了車用設備的功能安全 (Functional Safety)，以及車輛開發的流程、方法及工具，以確保在整個車輛生命週期內達到並維持足夠的安全水準。

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源自凌華科技官網。
凌華科技已在自駕市場累積多起成功案例，包含 L3-L4 層級的自駕計程車 (Robo-Taxi) 、自駕接駁巴士 (Robot Shuttle) 以及自駕卡車 (Autonomous Truck)。未來亦將持續與策略夥伴緊密合作，為全球自駕市場提供從 L1 到 L4 的廣泛應用。除了自駕領域，凌華科技也為先進駕駛輔助系統 (ADAS) 客戶提供多種不同應用設計，例如駕駛疲勞偵測系統，透過精密的 AI 判定駕駛專注狀態以維護行車安全。

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源自凌華科技官網。
自動駕駛技術的發展目前正處瓶頸階段；雲端運算與邊緣運算的協同互補，加上完整的聯網設施，將會是自駕技術突破瓶頸邁向成熟期的基本功課。凌華科技本著工業電腦大廠的雄厚研發能力，一舉成為邊緣運算技術領頭羊的角色。在國內，凌華有鴻海、友達等大公司各層面的合作；在國外，凌華有諸如Nvidia、ARM等等世界級科技巨擘倚重在研發工作。未來3年，必將是凌華技術與營運規模更上一層樓的關鍵時刻。

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