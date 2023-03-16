燃油版即將導入臺灣　SsangYong Torres EVX 將於 3/30 正式亮相

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SsangYong Torres EVX 與 1.5T 內燃機車型擁有幾乎一致的方正外觀，採用 ‘Powered by Toughness’ 新世代設計語彙，最大的不同在於車頭護罩與大燈整合形成貫穿式 LED 燈條，車側除了具備立體的輪拱造型外，C 柱也運用銀色點綴來強化視覺效果，車尾則配置側開式行李廂蓋。
車室同樣具有些許的不同，如中央由雙屏幕合併構成的數位儀表介面，而不是先前的分離式配置，同時在細節處導入鋁質飾件、木紋飾板和多色氣氛燈，增添不少高級感，方向盤為四輻式非真圓設計並導入全新品牌廠徽。動力數據目前則尚未公布，預計將與其他細節一併於 3/30 公開。
SsangYong 品牌在國內經過永嘉雙龍汽車的主導之下，現行旗下販售車款有 Rexton、Rexton Sports、Tivoli 及 Korando 等涵蓋 SUV、Pickup 市場的車款，今年 3/1 更宣布 Korando e-Motion 正式上市，採旗艦版單一編成販售，建議售價為新臺幣 139.8 萬元起 (限時限量優惠)，同時將贈送 3 萬元充電金或德國西門子家用慢充設備 (市價 46,300 元)，有興趣的消費者目前已可聯絡展間預約試乘。