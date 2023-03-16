好市多開賣電動機車！價格便宜到傻眼：扣補助後半價入手

燃油版即將導入臺灣　SsangYong Torres EVX 將於 3/30 正式亮相

7Car 小七車觀點



我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國汽車廠 SsangYong 近日於官網及 YouTube 頻道釋出純電休旅 Torres EVX 的完整面貌，而有關該車的詳細資訊將在 3/30 正式揭曉。而 Torres 燃油版本偽裝車也早已出現在臺灣街頭，推估今年不久後就會發表。

SsangYong Torres EVX
SsangYong Torres EVX
SsangYong Torres EVX 與 1.5T 內燃機車型擁有幾乎一致的方正外觀，採用 ‘Powered by Toughness’ 新世代設計語彙，最大的不同在於車頭護罩與大燈整合形成貫穿式 LED 燈條，車側除了具備立體的輪拱造型外，C 柱也運用銀色點綴來強化視覺效果，車尾則配置側開式行李廂蓋。

SsangYong Torres EVX
SsangYong Torres EVX
車室同樣具有些許的不同，如中央由雙屏幕合併構成的數位儀表介面，而不是先前的分離式配置，同時在細節處導入鋁質飾件、木紋飾板和多色氣氛燈，增添不少高級感，方向盤為四輻式非真圓設計並導入全新品牌廠徽。動力數據目前則尚未公布，預計將與其他細節一併於 3/30 公開。

SsangYong Torres EVX
SsangYong Torres EVX
SsangYong 品牌在國內經過永嘉雙龍汽車的主導之下，現行旗下販售車款有 Rexton、Rexton Sports、Tivoli 及 Korando 等涵蓋 SUV、Pickup 市場的車款，今年 3/1 更宣布 Korando e-Motion 正式上市，採旗艦版單一編成販售，建議售價為新臺幣 139.8 萬元起 (限時限量優惠)，同時將贈送 3 萬元充電金或德國西門子家用慢充設備 (市價 46,300 元)，有興趣的消費者目前已可聯絡展間預約試乘。

SsangYong Torres EVX
SsangYong Torres EVX

走進鄰里，全台 40 家「Gogoro 社區店」上線，實現「你家巷口，隨到隨修」，打造有感服務年底開設 150 家社區店

展現產品安全性和可靠性　凌華科技通過 ISO 26262 車輛功能安全設計流程認證

德、義關鍵倒戈讓禁售油車生變！臺灣純電未來似乎同樣岌岌可危？

Gogoro 全台 40 家「社區店」維修據點開張！年底目標 150 家

我是廣告 請繼續往下閱讀