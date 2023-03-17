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MotoGP 指定廠商 25 周年 BMW 宣布推出 M2 MotoGP Safety Car

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

BMW 從 1999 年起開始負責提供 MotoGP 的 Safety Car ，如今已來到了 25 周年，為了慶祝這歷史性的時刻，BMW 原廠近日宣布將以新款 M2 作為 2023 賽季的 MotoGP Safety Car。

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BMW 成為 MotoGP 指定廠商已有 25 年，原廠宣布將以新款 M2 作為 2023 賽季的 MotoGP Safety Car。
全新 M2 MotoGP Safety Car 採用了 M Performance 碳纖維套件，包含碳纖維下定風翼、側裙、後分流器以及低調的鴨尾等配件，車頂及後視鏡外蓋也換上碳纖維製品，除了讓 M2 更具侵略性之外，也達到輕量化的目的。另外，M Performance 套件更包含了能提升動力的鈦合金後消音器，並以碳纖維尾飾管包覆。

同時為了對應 Safety Car 的身分，這次 BMW 為 M2 在車頂增加了警示燈，並換上 M 經典的三色賽車塗裝。在車內，則加入防滾籠、Recaro 賽車座椅、六點式安全帶、滅火器等賽車用的安全配備。

動力上現行代號 G87 的 M2 搭載來自 M3 和 M4 的 S58 3.0 升直列 6 缸雙渦輪引擎，最大馬力達 453hp、最大扭力為 550Nm，市售版提供 8 速 M Steptronic 手自排或者 6 速手排變速箱。自排車型 0-100km/h 加速需耗時 4.1 秒，手排則為 4.3 秒，最高時速均限速在 250km/h，選配 M 套件後則可提升至 285km/h。

除了提供 M2 MotoGP Safety Car  安全前導車之外，BMW還將帶來新款的M 1000 RR來擔任Safety Bike，並為 MotoGP 賽事提供不同款式的安全車、醫療和公務用車。2023 屆 MotoGP 預計將在 3/24 於葡萄牙站開賽，屆時 M2 MotoGP Safety Car 也將首次亮相。

BMW M2 Coupé 將於 2023 年第二季在國內正式上市，總代理汎德已在去年 12 月以 369 萬元價格開放預售，新車後續的動向敬請鎖定後續追蹤報導。

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