導入品牌最新設計特徵 小改款 Mercedes-Benz GLA / GLB 登場

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Merecedes-Benz 發表全新改款 GLA 及 GLB 車系，針對兩款車型導入品牌最新的設計特徵及配備。全新改款 GLA 及 GLB 車系於車頭部分導入了品牌最新的單柵橫幅式鍍鉻搭配三芒星點綴的水箱罩設計，而GLB的更在車身周圍應用更多的防刮材質，使其更具有SUV的粗曠氣息。Merecedes-Benz原廠也為這兩款車系提供全新的Spectral Blue Metallic車色，亦有新造型的 18 吋及 20 吋的胎圈選擇。
車內方面變化並不大，依舊標準採用兩組 10.25 吋液晶螢幕鋪陳，並提供無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，而方向盤也改採雙肋的樣式，並加入 Nappa 皮革包覆，在 AMG Line 車型上則首次提供加熱方向盤功能。除此之外，原有的 Type C 插孔也新增發光功能，提升在夜間使用時的便利性。
動力部分，GLA/GLB 汽油車型提供 180、200、220 4Matic、250 4Matic、35 AMG 的選項，其中 250 車型悉數搭載相同的 2.0 升渦輪增壓四缸引擎和新型輕度混合動力系統，最大馬力可以產生 221hp 及 350Nm 的峰值扭力，結合第二代皮帶驅動起動發電機可額外提供 13hp 的瞬間輸出。柴油車型方面則有 180d、200d、200d 4Matic 及 220d 4Matic，分別有 114hp、148hp 和 188hp 的輸出表現。
另外在插電式混合動力方面，僅提供在 GLA 車系上，其綜效輸出雖然維持在 215hp 和 450Nm 的表現，但電池模組容量則提升至 11.5kWh，在 WLTP 規範測試之下可提供 62 至 70 公里的續航里程。