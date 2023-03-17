新台幣 299 萬元起　BMW 520i M Sport 鉑金版 (G30 LCI) 正式上市

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520i M Sport 鉑金版在外觀部分採用 M 空力套件，車頭具備主動式進氣調節功能的雙腎型水箱護搭配霧銀直柵，以及光型變化智慧 LED 頭燈，車側足踏 M 專屬輪圈，車尾則有燻黑造型 LED 尾燈與雙邊單出矩型排氣尾管。
內裝配備方面，520i M Sport 鉑金版配備 Fine-wood 梣木紋飾板、Nappa 真皮搭配菱格紋車縫線、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、豪華型四區恆溫空調、16 支揚聲器 harmon / kardon高傳真音響系統、電動玻璃天窗、BMW 手機數位鑰匙、雙前座舒適型座椅及 40/20/40 分離可傾倒後座椅背。
動力配置方面，520i M Sport 鉑金版維持採用代號 B48 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 48V 輕油電複合系統、Steptromic 8 速手自排變速箱及後輪驅動，可輸出 184hp 最大馬力 (48V +11hp) 及 290Nm 峰值扭力。
現行 5 Series 屬於 G30 世代的小改款車型，於 2020 年 5 月發表，國內總代理汎德選在同年 10 月推出，本站當時進行 530i M Sport 車型的試駕 [請按此參閱]，並實際拍攝 520i Touring M Sport 首發版 [請按此參閱]，而下一世代的車型預料今年底前便會推出，屆時 7Car<小七車觀點> 將帶來更詳細的追蹤報導。